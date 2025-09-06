(TBTCO) - Tính chung 8 tháng năm 2025, cả nước có 128,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.254,5 nghìn tỷ đồng

Số liệu do Cục Thống kê vừa công bố cho thấy, trong tháng 8, cả nước có 20,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 326,1 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 106,9 nghìn lao động, tăng 23,9% về số doanh nghiệp, gấp gần 2,8 lần về số vốn đăng ký và tăng 35,4% về số lao động so với tháng 7.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 52,9% về số doanh nghiệp, gấp hơn 2,6 lần về số vốn đăng ký và tăng 49,0% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 15,9 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với tháng trước và tăng 71,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 12,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 15,0% so với tháng trước và tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Biểu đồ tình hình đăng ký doanh nghiệp. Nguồn: Cục Thống kê

Tính chung 8 tháng năm 2025, cả nước có 128,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.254,5 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là gần 777 nghìn lao động, tăng 15,7% về số doanh nghiệp, tăng 26,1% về số vốn đăng ký và tăng 15,5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tám tháng năm 2025 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 9,0% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2025 đạt gần 4.135,7 nghìn tỷ đồng, tăng 105,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, cả nước có 81,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2024), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tám tháng năm 2025 lên 209,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân một tháng có 26,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, trong 8 tháng năm 2025 có 1.167 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; 28,4 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 10,7%; 98,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 17,4%./.