Vinachemmart: Tải app nhận quà, nghìn lượt truy cập tại triển lãm 80 năm

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Hóa chất Việt Nam (19/8) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Vinachemmart triển khai chương trình khuyến mại lớn dành cho khách hàng trên toàn quốc.

Chương trình diễn ra từ 15/8 đến 15/9/2025 với hai ưu đãi chính:

- Miễn giảm phí vận chuyển: Hỗ trợ phí vận chuyển tối đa lên đến 100.000 đồng cho mỗi đơn hàng.

- Tặng voucher 30.000 đồng cho tài khoản đăng ký mới: Voucher được gửi trực tiếp đến số điện thoại đăng ký, sử dụng một lần để đổi sản phẩm, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Chương trình tải ứng dụng - nhận quà ngay đang diễn ra tại gian hàng Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội

Đặc biệt, với voucher 30.000 đồng, khách hàng có thể nhận ngay các sản phẩm thiết yếu hoàn toàn miễn phí, ví dụ: 2 gói phân bón Supe, hoặc 4 bánh xà phòng, hoặc 1 chai nước rửa bát… cùng nhiều lựa chọn hấp dẫn khác. Tất cả đều được miễn phí vận chuyển đến tận tay người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam hướng dẫn khách tham quan tải ứng dụng và chụp ảnh lưu niệm cùng người dân

Đáng chú ý, ngay trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, ứng dụng Vinachemmart đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo người tiêu dùng, với trung bình hơn 2.000 lượt tải mới mỗi ngày. Con số này cho thấy sự tin tưởng và quan tâm ngày càng lớn của khách hàng đối với sàn thương mại điện tử chính hãng của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Với chương trình này, Vinachemmart mong muốn mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm thuận tiện, sản phẩm chính hãng và lợi ích thiết thực, đồng thời lan tỏa tinh thần tri ân nhân dịp những ngày lễ trọng đại của đất nước./.