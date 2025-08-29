Vietcombank tham gia Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với chủ đề “Kết nối công dân số, kiến tạo giá trị số”

Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, mà còn khẳng định tầm vóc, vị thế Việt Nam hôm nay và khát vọng phát triển bền vững trong tương lai. Triển lãm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của các bộ, cơ quan trung ương, 34 tỉnh, thành phố và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm (trong Nhà triển lãm Kim Quy và khu triển lãm ngoài trời ở bốn sân Đông, Tây, Nam, Bắc).

Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…) với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời, thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; đặc biệt là khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền đất nước; sự phát triển, đi lên của tất cả các ban, bộ, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Ngành Ngân hàng tham gia triển lãm với chủ đề “Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai” với một không gian triển lãm là nơi tái hiện chặng đường xây dựng, phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam; giới thiệu những thành tựu nổi bật trong công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời khẳng định vai trò huyết mạch của ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những tư liệu quý giá, hiện vật ấn tượng, hình ảnh sống động, được trình chiếu qua công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, đem lại trải nghiệm chân thực và hấp dẫn.

Trong không gian triển lãm ngành Ngân hàng, Vietcombank tự hào giới thiệu hành trình lịch sử trên 62 năm với nhiều đóng góp cho lịch sử cách mạng dân tộc và quá trình phát triển, hội nhập của kinh tế đất nước bằng việc tham gia đầu tư phát triển nhiều dự án trọng điểm quốc gia; cung cấp đa dạng các dịch vụ ngân hàng tiện ích cho đông đảo người dân với chủ đề “Kết nối công dân số, kiến tạo giá trị số”.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank giới thiệu lịch sử và thành tựu nổi bật của Vietcombank trong chặng đường trên 62 năm phát triển và các hoạt động chuyển đổi số của ngân hàng

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và các lãnh đạo NHNN chụp ảnh lưu niệm tại không gian trải nghiệm

Người dân tham quan, trải nghiệm và nhận quà tại không gian giới thiệu dịch vụ ngân hàng số của Vietcombank

Với những tư liệu đặc biệt từ lịch sử hoạt động, hình ảnh ấn tượng, công nghệ trình diễn hiện đại, không gian trải nghiệm của Vietcombank mang đến những cảm xúc riêng biệt và đậm một dấu ấn hào hùng!

Thông qua sự kiện này, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, luôn đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong sự nghiệp kiến tạo, xây dựng nền kinh tế số hiện đại, toàn diện và bền vững./.