Việt Nam là địa điểm đầu tư chủ lực của doanh nghiệp Hàn Quốc

(TBTCO) - Ông Hong Sun - Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) khẳng định, Việt Nam đã trở thành một trong những địa điểm đầu tư chủ lực của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

PV: Ông đánh giá như thế nào về kết quả giao thương hợp tác và đầu tư giữa Việt Nam - Hàn Quốc thời gian qua, nhất là khi 2 nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện?

Ông Hong Sun: Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào cuối năm 2022. Dấu ấn nâng cấp quan hệ cao nhất này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Hàn Quốc và doanh nhân Hàn Quốc, nhất là các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn đã và đang hoạt động tại Việt Nam. Ảnh tư liệu

Năm nay cũng tròn 10 năm Việt Nam và Hàn Quốc ký Hiệp định Thương mại tự do (VKFTA - năm 2015). Từ đó đến nay, sự phát triển kinh tế, thương mại song phương đã đạt những kết quả rất tích cực. Hàn Quốc tiếp tục là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3 của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc. Cơ cấu kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc mang tính tương trợ, bổ sung cho nhau nên rất thuận lợi cho hai nước.

Do dịch Covid-19, mục tiêu giao thương Việt Nam - Hàn Quốc 100 tỷ USD bị tạm lùi lại và năm nay là năm kỳ vọng có thể đạt được kim ngạch thương mại 100 tỷ USD. Tôi đánh giá rất cao vai trò của VKFTA và hy vọng cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ nỗ lực để có thể đạt được kết quả giao thương 150 tỷ USD đến năm 2030.

PV: Chính phủ Việt Nam đang ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế số, công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi xanh... Đây là lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp Hàn Quốc? Ông dự báo thế nào về làn sóng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc trong những lĩnh vực này?

Ông Hong Sun: Rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn đã và đang hoạt động tại Việt Nam. Đây là những lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh.

Về sản xuất chất bán dẫn, bản thân Samsung cũng đang tham gia vào hệ thống chuỗi cung ứng chất bán dẫn tại Việt Nam. Một số công ty như Hana Micron, Hanyang Digitech, AMCOR…, là những công ty trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn hàng đầu. Với hợp tác AI, trong tháng 5 vừa qua, Tập đoàn KT của Hàn Quốc đã ký hợp đồng và đang triển khai hợp tác với Viettel thúc đẩy trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam. FPT mới tháng 7 vừa qua đã đạt được thỏa thuận về hợp đồng thiết kế chip đầu tiên tại thị trường bán dẫn Hàn Quốc…

“Tôi rất ấn tượng với “bộ tứ trụ cột” Nghị quyết mà Bộ Chính trị đã ban hành và cuộc cách mạng cải cách, tinh gọn bộ máy mà Việt Nam đang tiến hành. Nếu được triển khai hiệu quả thì sự phát triển của Việt Nam sẽ rất rực rỡ, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”- ông Hong Sun, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) cho biết.

Khi Đảng và Nhà nước Việt Nam đưa ra rất nhiều chính sách ưu tiên cho công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp bán dẫn…, xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam trong các lĩnh vực này sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

PV: Quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt mốc kim ngạch hơn 81 tỷ USD. Theo ông, cần những chính sách hay sáng kiến gì để hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD trong thời gian tới?

Ông Hong Sun: Điều quan trọng nhất là việc cấp phép cho các dự án đầu tư. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang chờ được cấp phép cho một số dự án điện khí tại Việt Nam, với giá trị mỗi dự án khoảng 3 - 5 tỷ USD. Thương mại và đầu tư liên kết chặt chẽ với nhau, nên nếu được cấp phép trong thời gian sớm thì các dự án này sẽ thúc đẩy mục tiêu 150 tỷ USD giữa hai nước.

Hơn nữa, lĩnh vực điện hạt nhân và đường sắt cao tốc, nếu Hàn Quốc có thể tham gia và làm dự án trực tiếp tại Việt Nam, hai nước sẽ trở thành “đồng minh” về kinh tế, tức là hai bên có quan hệ kinh tế mật thiết với nhau, Việt Nam phát triển thì Hàn Quốc cũng phát triển và ngược lại, đây sẽ là điều kiện cực kỳ thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Trong bối cảnh địa chính trị và thương mại toàn cầu đang có nhiều biến động, ông nhận định thế nào về vai trò của Việt Nam trong chiến lược “Trung tâm sản xuất - đầu tư” của Hàn Quốc tại Đông Nam Á?

Ông Hong Sun: Hiện có hơn 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, lớn hơn tổng số các doanh nghiệp Hàn Quốc tại các nước Đông Nam Á còn lại. Điều này cho thấy, Việt Nam đã trở thành một trong những địa điểm đầu tư chủ lực của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Để tiếp tục duy trì xu hướng này, chúng tôi kỳ vọng Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm và hợp tác sâu rộng trong những dự án siêu lớn như điện hạt nhân và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, cũng như hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Hàn Quốc.

Tôi cũng tin tưởng rằng, với những nền tảng tích cực mà hai nước đã đạt được giai đoạn vừa qua, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

PV: Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc từ ngày 10 - 13/8?

Ông Hong Sun: Trong quan hệ quốc tế, việc nước nào tới thăm hay thăm nước nào, gặp ai đầu tiên sau khi chính quyền mới thành lập chứng minh mối quan hệ của quốc gia đó với đối tác. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm của nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên tới Hàn Quốc ngay sau khi chính quyền mới của Hàn Quốc được thành lập. Điều này có ý nghĩa rất đặc biệt, chứng minh và thể hiện sự quan tâm, sự quan trọng của Việt Nam đối với Hàn Quốc.

Các dự án siêu lớn cần có sự nhất trí của hai nguyên thủ quốc gia. Vì vậy, đây cũng là dịp rất quan trọng để hai nguyên thủ quốc gia sẽ gặp, làm việc trực tiếp và “chốt” được rất nhiều vấn đề từ cấp cao. Điều này sẽ tạo ra dấu ấn rất lớn và quan trọng cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác cũng như kim ngạch thương mại, kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và hy vọng sẽ có nhiều thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực sẽ được ký kết giữa hai bên.

PV: Xin cảm ơn ông!