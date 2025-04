Chi cục Thuế khu vực III thu ngân sách 3 tháng tăng gần 37% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực III, luỹ kế 3 tháng năm 2025, đơn vị thu ngân sách được 38.170 tỷ đồng, đạt 43,1% dự toán, tăng 36,8% so với cùng kỳ.

12/18 chỉ tiêu đạt và vượt tốc độ thu bình quân

Đánh giá kết quả thu ngân sách quý I, ông Nguyễn Tiến Trường - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực III cho biết, địa bàn TP. Hải Phòng thu được 28.537 tỷ đồng, đạt 56% dự toán, tăng 48,2% so với cùng kỳ; địa bàn tỉnh Quảng Ninh thu được 9.632 tỷ đồng, đạt 25,6% dự toán, tăng 11,5%.

Nhờ thụ hưởng kịp thời các chính sách gia hạn, giảm thuế giúp doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp ổn định cho ngân sách. Ảnh: TL.

So với dự toán pháp lệnh giao năm 2025, có 12/18 chỉ tiêu đạt và vượt tốc độ thu bình quân (25%) trở lên; có 6 chỉ tiêu chưa đạt tốc độ thu bình quân. So với cùng kỳ năm 2024, có 13/18 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ; có 5 chỉ tiêu chưa có phát sinh, giảm so với cùng kỳ.

Hoạt động ổn định, giải quyết kịp thời mọi thủ tục hành chính Ông Nguyễn Tiến Trường cho hay, sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, tính đến thời điểm hiện tại, Chi cục Thuế khu vực III đã đi vào hoạt động ổn định, giải quyết kịp thời mọi thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và NNT trên cả hai địa bàn TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Theo ông Trường, có được kết quả trên, trong những tháng đầu năm, Chi cục Thuế đẩy mạnh mạnh tuyên truyền, đưa tin trên trang điện tử của Chi cục Thuế về các chính sách hỗ trợ, quy định pháp luật thuế mới.

Đồng thời, triển khai Kế hoạch thực hiện: “Tháng cao điểm hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế” kỳ quyết toán thuế năm 2024 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) trong việc tuân thủ chính sách, pháp luật thuế, kịp thời giải đáp những vướng mắc trong quá trình quyết toán thuế của NNT.

Trong tháng 3/2025, trên địa bàn TP. Hải Phòng, Chi cục Thuế đã hỗ trợ NNT 180 lượt hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế; trả lời, hỗ trợ giải đáp chính sách, vướng mắc bằng văn bản cho 16 trường hợp; trả lời, giải đáp qua điện thoại hơn 300 lượt hỏi, đáp.

Về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), 3 tháng đầu năm đã giải quyết hoàn 127 lượt hồ sơ, với tổng số tiền 2.460,5 tỷ đồng. Trong đó, địa bàn TP. Hải Phòng giải quyết hoàn 101 lượt hồ sơ, với tổng số tiền 1.577,5 tỷ đồng; địa bàn tỉnh Quảng Ninh giải quyết hoàn 26 lượt hồ sơ, với tổng số tiền 883 tỷ đồng.

Về công tác chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án 06, đã thực hiện rà soát đối với 507.240 cá nhân đạt 97,1% số NNT phải rà soát của 4 nhóm ưu tiên.

Cùng với đó, công tác triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, triển khai lập HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu và các doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng được triển khai thực hiện theo đúng lộ trình của Cục Thuế.

Lũy kế 3 tháng năm 2025, đơn vị hoàn thành 560 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua thanh kiểm tra là 372,746 tỷ đồng, giảm lỗ 327,945 tỷ đồng, giảm khấu trừ 14,414 tỷ đồng…

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực III cho rằng, kết quả thu nội địa 3 tháng đầu năm 2025 là tương đối khả quan. Thời gian tới dự kiến việc thực hiện dự toán thu sẽ bị ảnh hưởng lớn do các chính sách giảm thuế đã và sẽ được ban hành để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, số giảm thu này chưa được dự tính trong dự toán thu ngân sách năm 2025.

Đoàn thanh niên Chi cục Thuế khu vực III (địa bàn TP. Hải Phòng) hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế. Ảnh: CTV.

Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa quý II/2025, Chi cục Thuế tiếp tục bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đặc biệt các doanh nghiệp trọng điểm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tạo nguồn thu cho ngân sách.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu NSNN, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số Theo Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực III, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số đối với tất cả các chức năng quản lý thuế: phân tích rủi ro, thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, quản lý hộ kinh doanh, công tác văn phòng, văn thư - lưu trữ; nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục thực hiện chuẩn hóa dữ liệu tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo điều kiện triển khai cấp tài khoản định danh tổ chức. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT cho NNT có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật.

Ông Trường cho biết, đơn vị thực hiện phân tích dữ liệu, thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, NNT có dấu hiệu rủi ro cao, đặc biệt chú trọng thanh tra, kiểm tra 12 chuyên đề, lĩnh vực.

Tiếp tục tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh” của Cục Thuế.