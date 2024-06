Chỉ số công khai minh bạch ngân sách Việt Nam thay đổi tích cực

Theo CDI, các tài liệu ngân sách của Việt Nam trong khảo sát OBS 2023 đã được công khai đầy đủ hơn so với khảo sát OBS 2021. Điểm về mức độ đầy đủ của các tài liệu ngân sách đều tăng so với năm 2021. Dự thảo dự toán ngân sách, Báo cáo ngân sách công dân và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách (hàng quý/tháng) là các tài liệu cải thiện nhiều nhất về nội dung công khai so với năm 2021...