Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,04% so với tháng trước

Giá vàng tăng 16,67% so với cùng kỳ năm trước Trong tháng 2, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Do nhu cầu mua vàng lấy may trong ngày Thần Tài tăng làm chỉ số giá vàng trong nước tháng 2/2024 tăng 2,01% so với tháng trước; tăng 4,61% so với tháng 12/2023 và tăng 16,67% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân 2 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 16,05%. Về giá đô la Mỹ, tại thị trường trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 25.115 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 2/2024 tăng 0,4% so với tháng trước; tăng 0,92% so với tháng 12/2023; tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 2 tháng đầu năm 2024 tăng 3,79%. Trên thế giới, tính đến ngày 25/2/2024, chỉ số đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 103,86 điểm, tăng 0,66% so với tháng trước.