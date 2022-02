Năm nắng, mười mưa GDP năm 2021, một con số theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đó là đầy ắp những nỗi niềm “năm nắng, mười mưa” khi vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn đánh giá tình hình bằng loạt tính từ như “nghiêm trọng”, “nặng nề”… như sức chống chịu của nền kinh tế suy giảm mạnh; lao động, việc làm bị ảnh hưởng nặng nề, số lượng người lao động tạm ngừng việc, thiếu, mất việc làm gia tăng; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động hoặc chờ giải thể tăng và ở mức khá cao… Nhìn nhận: “Chúng ta có những mất mát, có những việc chưa làm được, nhưng chúng ta cũng trưởng thành hơn”, người đứng đầu Chính phủ dẫn ra hai câu: “Non cao cũng có đường trèo/Đường dù hiểm nghèo vẫn có lối đi” để bày tỏ niềm tin vào tương lai phía trước. Nêu phương châm và triết lý hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, theo Thủ tướng, Chính phủ xác định rõ trong điều hành, điều bất biến là đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân; ứng vạn biến là trong điều kiện diễn biến của dịch bệnh có phương pháp và cách tổ chức phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, hiệu quả. GDP năm 2022, Chính phủ phấn đấu tăng từ 6 đến 6,5%, cao gấp hơn 2 lần năm 2021. Chủ đề điều hành năm 2022 của Chính phủ là: “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Người đứng đầu Chính phủ cũng đưa ra thông điệp: “Trên tinh thần đoàn kết, liêm chính, chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả, hồi phục kinh tế - xã hội một cách bền vững, phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh; kinh tế phục hồi và phát triển; xã hội trật tự và kỷ cương; chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị được ổn định; nhân dân có cuộc sống bình an và hạnh phúc”.