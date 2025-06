Sáng sớm ngày 11/6, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.985 VND/USD giảm 7 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,06 điểm, tăng 0,12%.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 23.786 VND/USD - 26.184 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay điều chỉnh tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.810 - 26.200 VND/USD giảm 20 VND cả 2 chiều mua –bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.810 VND 26.200 VND Vietinbank 25.680 VND 26.190 VND BIDV 25.857 VND 26.217 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.109 VND – 29.962 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 28.933 VND 30.519 VND Vietinbank 28.905 VND 30.615 VND BIDV 29.283 VND 30.518 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 164 VND – 181 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 173,58 VND 184,61 VND Vietinbank 175,76 VND 185,46 VND BIDV 176,96 VND 184,79 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 11/6 tăng 12 VND ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch ngày 10/6, giao dịch quanh mốc 26.280 - 26.380 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 99,06 điểm, tăng 0,12%.

Đồng USD chứng kiến mức tăng nhẹ trong bối cảnh giao dịch thận trọng của thị trường, với tâm điểm là tin tức từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung và dữ liệu lạm phát Mỹ sắp tới. Các yếu tố hỗ trợ như lợi suất trái phiếu tăng, giá dầu nhẹ tăng và dòng vốn toàn cầu favor USD giúp duy trì vị thế mạnh của đồng bạc xanh.

Trong khi đó, đồng EUR suy yếu so với đồng USD, cùng diễn biến chung với đồng tiền khác do dữ liệu bán lẻ kém. Việc đồng USD mạnh lên (do nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng chính sách tiền tệ) đã gây áp lực khiến đồng EUR suy yếu. Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang đánh giá khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục cắt giảm lãi suất - điều làm giảm sức hấp dẫn của đồng EUR.

Đồng Yên Nhật cũng suy yếu nhẹ so với đồng USD, giao dịch quanh mức 144,9 (giảm khoảng 0,2%). Nguyên nhân chính là bình luận ôn hòa từ Thống đốc BOJ Kazuo Ueda, đề cập khả năng lùi tăng lãi suất, làm giảm sức hấp dẫn của đồng nội tệ.