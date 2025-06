Kinh tế Quảng Ninh có nhiều khởi sắc trong 5 tháng đầu năm 2025

(TBTCO) - Bất chấp bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động và rủi ro, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm 2025 của tỉnh đạt 23.226 tỷ đồng, bằng 83% kịch bản 6 tháng. Thu nội địa tăng nhẹ 2%, trong khi thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm do chính sách thuế mới và sụt giảm sản lượng than nhập khẩu. Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 22% kế hoạch, tuy cao hơn cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh Quảng Ninh trong 5 tháng đầu năm tăng 14,24% so với cùng kỳ năm trước, nổi bật là ngành công nghiệp chế biến chế tạo với mức tăng 28,22%. Đáng chú ý, 09 sản phẩm mới đã được đưa vào sản xuất để ứng phó biến động thương mại toàn cầu và tăng năng lực cạnh tranh. Sản lượng than đạt 19,37 triệu tấn, tăng 5,3%; điện sản xuất đạt 17,71 tỷ kWh, tăng 3,8%.

Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục ghi dấu ấn với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,7%. Quảng Ninh đã đón 9,1 triệu lượt khách du lịch trong 5 tháng, tăng 7%, trong đó khách quốc tế đạt gần 1,9 triệu lượt. Doanh thu du lịch đạt hơn 22.500 tỷ đồng, tăng 27%. Chuỗi sự kiện như Carnaval Hạ Long và lễ rước xá lợi Phật tại Yên Tử đã tạo điểm nhấn đặc sắc, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và quảng bá văn hóa địa phương.

Quảng Ninh đã đón 9,1 triệu lượt khách du lịch trong 5 tháng đầu năm 2025. Ảnh T.D

Ngành nông nghiệp hoàn thành 100% chỉ tiêu 5 tháng, trong đó diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân vượt kế hoạch; sản lượng lương thực tăng 16,8%; trồng rừng tăng gần 300% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Quảng Ninh được Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới – một dấu mốc quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 12.500 tỷ đồng, tăng gần 47,5%. Trong khi đó, vốn FDI mới chỉ đạt 234 triệu USD do các nhà đầu tư nước ngoài còn dè dặt trước biến động thuế quan toàn cầu. Tỉnh đang tập trung xúc tiến đầu tư nội địa để bù đắp khoảng trống, đồng thời tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, tỉnh Quảng Ninh vẫn đối diện không ít thách thức: giải ngân đầu tư công chậm, tiến độ một số dự án mới chưa đảm bảo, một số ngành sản xuất chưa đạt tiến độ kế hoạch.