Gam màu sáng trong bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm

Bổ sung gần 2.279,5 nghìn tỷ đồng vào nền kinh tế Theo Cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2025, cả nước có gần 66,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 647,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 453,9 nghìn lao động, tăng 0,6% về số doanh nghiệp, giảm 2,2% về số vốn đăng ký và tăng 6,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm đạt 9,7 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm nay là gần 2.279,5 nghìn tỷ đồng, tăng 83,8% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 45 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2024, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm tháng đầu năm 2025 lên hơn 111,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân một tháng có gần 22,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Cũng trong tháng 5, có 5.924 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 17,5% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2024; có 6.535 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 27,3% và tăng 43,6%; có 1.909 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 9,1% và giảm 12,8%. Lũy kế 5 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 74,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước; hơn 27,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 18,3%; gần 9,6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,7%. Bình quân một tháng có hơn 22,3 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.