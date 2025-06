Ngân hàng UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 ở mức 6%; đồng thời cho rằng VND tiếp tục chịu áp lực mất giá do triển vọng kinh tế và rủi ro thuế quan từ Mỹ. Tuy nhiên, từ quý IV/2025, VND được kỳ vọng phục hồi, với tỷ giá dự báo khoảng 26.100 VND/USD.

Chiều ngày 9/6, Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu của Ngân hàng UOB (Singapore) công bố dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý II/2025.

Rủi ro thuế quan tiếp tục đè nặng lên triển vọng kinh tế

Tổng cục Thống kê Việt Nam ngày 6/4 vừa qua công bố GDP thực tế quý I/2025 tăng trưởng 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này thấp hơn dự báo của nhóm nghiên cứu và thị trường (7,1%), cũng như so với quý IV/2024 (7,55%). Một phần nguyên nhân là do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, tuy nhiên hoạt động thương mại và đầu tư nhìn chung vẫn duy trì sắc thái tích cực trong quý.

Liên quan đến tác động từ việc áp thuế đối ứng, Ngân hàng UOB điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu cho các năm 2025 và 2026, nhằm phản ánh những ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến thương mại và dòng vốn đầu tư quốc tế. Đối với Việt Nam, dự báo tăng trưởng năm 2025 cũng được hạ từ 7% xuống còn 6% vào ngày 2/4, thấp hơn mức 7,09% ghi nhận trong năm 2024.

Nhìn về phía trước, cột mốc quan trọng tiếp theo sẽ là ngày 9/7, khi thời hạn tạm hoãn 90 ngày dự kiến kết thúc. Hiện Việt Nam hiện đang tiến hành đàm phán thương mại với Mỹ, với vòng đàm phán thứ hai đã diễn ra từ ngày 19 - 22/5. Vòng tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6.

Ngân hàng UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng, kỳ vọng VND phục hồi từ quý IV/2025. Ảnh: T.L.

"Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm của Việt Nam ở mức 6% trong năm 2025 và 6,3% trong năm 2026. Riêng trong quý II và quý III/2025, tăng trưởng GDP dự kiến đạt lần lượt 6,1% và 5,8%" - Ngân hàng UOB đánh giá.

Theo đánh giá của Ngân hàng UOB, hoạt động kinh tế khởi sắc trở lại nhờ giai đoạn tạm hoãn thuế 90 ngày, với kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu trong tháng 4 tăng mạnh hơn kỳ vọng so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt mức 20% và 23%. Đà tăng này chủ yếu đến từ việc các doanh nghiệp đẩy mạnh giao dịch trước thời điểm kết thúc thời gian hoãn áp thuế.

Xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Mỹ tăng vọt 34% so với cùng kỳ, mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 1/2024. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất định xoay quanh chính sách thuế quan, nhóm nghiên cứu vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với triển vọng của Việt Nam, do nền kinh tế phụ thuộc lớn vào thương mại, với kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 90% GDP, trong đó riêng thị trường Mỹ chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Bên cạnh đó, xuất khẩu còn tập trung cao vào các ngành chủ lực như: điện - điện tử, nội thất, dệt may và giày dép, chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ.

VND có thể phục hồi từ quý IV/2025 khi bất ổn thương mại hạ nhiệt

Liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, theo Ngân hàng UOB, bối cảnh lạm phát ôn hòa trong khi căng thẳng thương mại toàn cầu và bất định về thuế quan gia tăng đang mở ra khả năng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngân hàng UOB dự báo một số chỉ tiêu kinh tế chính.

Tuy nhiên, không giống như một số nước láng giềng trong khu vực, sự suy yếu hiện tại của tỷ giá đồng Việt Nam (VND) là yếu tố khiến NHNN phải cân nhắc. Trong bối cảnh hiện nay, Ngân hàng UOB dự báo NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách, với lãi suất tái cấp vốn duy trì ở mức 4,5%.

VND chịu áp lực kép từ triển vọng tăng trưởng và rủi ro thuế quan "Tính từ đầu quý đến nay, VND đã mất giá 1,8%, chạm mức thấp kỷ lục mới khoảng 26.000 VND/USD. Sự suy yếu này chủ yếu xuất phát từ triển vọng kinh tế kém tích cực - chúng tôi đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 xuống còn 6%, so với mức 7,09% của năm 2024, cùng với rủi ro gia tăng về khả năng Mỹ tái áp mức thuế 46% đã công bố vào “Ngày Giải phóng” nếu các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Việt không đạt được tiến triển rõ rệt. Những yếu tố này dự kiến sẽ tiếp tục tạo áp lực lên VND trong ngắn hạn" - Ngân hàng UOB nhận định.

Nếu điều kiện kinh doanh trong nước và thị trường lao động suy yếu nghiêm trọng, kỳ vọng NHNN có thể hạ lãi suất tái cấp vốn một lần xuống mức thấp trong thời kỳ Covid-19 là 4%, sau đó có thể tiếp tục giảm thêm 50 điểm cơ bản xuống còn 3,5%, với điều kiện thị trường ngoại hối vẫn ổn định và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất.

Ở thời điểm hiện tại, kịch bản cơ sở của nhóm phân tích vẫn là NHNN sẽ giữ nguyên các mức lãi suất chính sách.

Về tỷ giá, theo Ngân hàng UOB, VND là một trong những đồng tiền suy yếu nhiều nhất trong khu vực kể từ sau “Ngày Giải phóng”, giữa bối cảnh các đồng tiền châu Á nhìn chung đang phục hồi trong quý II/2025.

Dự báo VND sẽ tiếp tục dao động ở vùng giá yếu trong biên độ giao dịch với USD đến hết quý III/2025. Tuy nhiên, từ quý IV/2025 trở đi, VND có thể bắt đầu lấy lại đà phục hồi, hòa nhịp cùng xu hướng cải thiện chung của các đồng tiền châu Á khi bất ổn thương mại dần lắng dịu.

"Chúng tôi cập nhật dự báo tỷ giá USD/VND như sau: 26.300 trong quý III/2025, 26.100 trong quý IV/2025, 25.900 trong quý I/2026, 25.700 trong quý II/2026" - nhóm phân tích nhìn nhận.