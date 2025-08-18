Lạng Sơn: Thành quả nỗ lực giảm nghèo bền vững

(TBTCO) - Công tác giảm nghèo của tỉnh Lạng Sơn luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội quan tâm. Đến nay, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Giảm nghèo bền vững đã có nhiều chuyển biến tích cực

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bản tỉnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân ở xã Lâm Ca, Ðình Lập (Lạng Sơn), đưa cây chè vào trồng, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Ảnh: TL

Cụ thể, tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh Lạng Sơn năm 2023 từ 14,99% đã giảm xuống cón 11,36% năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 từ 6,03% đã giảm xuống còn 3,36%; tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2023 từ 8,96% đã giảm xuống còn 8,00% năm 2024.

Để triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương về chính sách giảm nghèo, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các cơ chế, chính sách, dự án hỗ trợ công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Đáng chú ý, Lạng Sơn đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó phải kể đến việc tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó, chú trọng vận động các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo. Do vậy, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo.

Ngoài ra, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh cũng tập trung các nguồn lực ưu tiên đầu tư công trình giao thông, cầu, nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo… Bên cạnh đó, lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, đến năm 2024 có tới 98,3% xã có đường ô tô rải nhựa đến trung tâm, 100% xã có điện lưới quốc gia và 98,5% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, kinh tế tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2024 đạt 61,9 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2025

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, một trong những thành tựu đạt được trong thời gian qua trong công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương có sự đóng góp không nhỏ từ việc ưu tiên đầu tư hỗ trợ thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất của tỉnh. Trong đó, phát triển mô hình kinh tế tập thể được xác định là một trong những trụ cột quan trọng để thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Các hộ dân sống ở vùng nông thôn các phường ở Lạng Sơn được hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ảnh: TL

Phát huy thành quả đạt được, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 04/3/2025).

Theo đó, UNND tỉnh Lạng Sơn đề ra một số mục tiêu chủ yếu năm 2025 như sau: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm từ 2 - 2,5% so với năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 2 - 2,5% so với năm 2024; dự kiến hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 4.400 căn nhà với tổng kinh phí hơn 224 tỷ đồng.

Một số nhiệm vụ và giải pháp được UBND tỉnh Lạng Sơn đề ra là xây dựng kế hoạch giảm nghèo, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Trên cơ sở các chỉ tiêu giảm nghèo được giao, UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2025.

Giao cụ thể chỉ tiêu giảm nghèo và chỉ tiêu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho từng xã, phường, thị trấn làm cơ sở để chỉ đạo, triển khai thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2025.

Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường hoạt động kết nghĩa, kết nối và hỗ trợ, giúp đỡ các xã, các thôn bản có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Với việc tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chính sách giảm nghèo, các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2025 của tỉnh Lạng Sơn là rất khả thi, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là nâng cao đời sống cho người dân.