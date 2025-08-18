Hơn 20 doanh nghiệp chuẩn bị chia cổ tức

(TBTCO) - Theo thống kê từ các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, có 23 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 18/8 - 22/8, trong đó 17 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 60% và thấp nhất là 1%. Ngoài ra, có 5 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp phát hành thêm.

Trong số có 23 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức có nhiều doanh nghiệp chốt chi trả cổ tức bằng tiền ở mức cao. Theo đó, Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (mã Ck: GEE) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền là 21/8/2025. Thời gian dự kiến thực hiện chi trả vào ngày 10/9/2025. Với 366 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ bỏ ra hơn 1.000 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Cơ cấu cổ đông của Điện lực Gelex hiện ghi nhận cổ đông lớn nhất là CTCP Tập đoàn GELEX (mã GEX) đang nắm giữ 292,8 triệu cổ phần, tương đương gần 80% vốn. Như vậy tới đây, GELEX sẽ nhận về khoảng gần 900 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành (mã Ck: BTT) vừa công bố kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 13,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả lên tới 40,5 tỷ đồng, mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, chỉ sau kỷ lục 33,5% năm 2023. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/8/2025. Công ty sẽ chia cổ tức thành hai đợt: đợt 1 vào ngày 10/9 và đợt 2 vào ngày 2/1/2026, mỗi đợt thanh toán 15%. Cổ đông lớn nhất của BTT là Tổng Công ty Bến Thành (Benthanh Group) hiện nắm giữ 41,39% cổ phần, sẽ nhận về hơn 16,7 tỷ đồng từ đợt chi trả này.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã: Ck: TCH) vừa thông qua kế hoạch phát hành thêm gần 200,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 30% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/8, còn ngày đăng ký cuối cùng là 21/8. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu diễn ra từ 27/8 đến 15/9.

Mục tiêu là huy động hơn 2.000 tỷ đồng nhằm triển khai hai dự án bất động sản trọng điểm tại Hải Phòng. Theo đó, tỉ lệ thực hiện quyền mua là 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua thêm 3 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu - chỉ bằng khoảng 41% thị giá cổ phiếu được giao dịch chốt phiên ngày 7/8 (24.150 đồng/cổ phiếu)./.