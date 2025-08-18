Chứng khoán ngày 18/8: Dòng tiền luân phiên, VN-Index tăng điểm phiên đầu tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (18/8) mở cửa phiên đầu tuần với tâm lý vẫn duy trì tích cực. Sau đó VN-Index chịu áp lực điều chỉnh, rung lắc mạnh trước khi tăng trở lại vào cuối phiên.

VN-Index tăng hơn 6 điểm

Sau phiên cuối tuần chịu áp lực bán khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.660 điểm. Thị trường mở đầu phiên hôm nay với tâm lý vẫn duy trì tích cực, diễn biến nổi bật ở nhóm cổ phiếu xây dựng, đầu tư công. VN-Index sau đó chịu áp lực điều chỉnh, rung lắc mạnh và phục hồi tốt trở lại về cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index tăng +6,37 điểm, lên mức 1.636,37 điểm.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 18/8.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VCB (+0,31), VPB (+2,89), TCB (+0,93), HPG (+1,43), GAS (+0,43)… Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: : BID (-0,49), VHM (-0,11), CTG (-1,02), FPT (-0,89), VNM (- 0,49)…

Độ rộng của thị trường hôm nay khá cân bằng khi số cổ phiếu giảm so với số cổ phiếu tăng giá không quá chênh lệch. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 199 mã tăng giá, có 48 mã giữ giá tham chiếu nhưng có tới 130 mã giảm giá.

Thị trường tăng điểm không quá mạnh, tuy nhiên sắc xanh áp đảo với 14/21 nhóm ngành tăng điểm. Phân bón, cảng biển và dầu khí là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hàng không, công nghệ viễn thông và bán lẻ là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng +3,12 điểm, lên mức 1.783,37 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm nhiều hơn với 17 mã giảm, 1 mã giữ giá tham chiếu và có 12 mã tăng giá.

VN-Index lấy lại đà tăng trên nền thanh khoản khớp lệnh có dấu hiệu suy giảm, -10% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.614 triệu cổ phiếu (-22,36%), tương đương giá trị đạt 45.231 tỷ đồng (-24,23%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, chỉ số HNX-Index tăng +1,53 điểm lên mức 283,87 điểm; chỉ số UPCoM-Index lại giảm -0,64 điểm về mức 108,97 điểm.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 2.065 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay gần 1.947 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu GMD được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 156 tỷ đồng. 2 cổ phiếu VCB và PDR cũng được rót ròng trên trăm tỷ mỗi mã trong phiên hôm nay. Xếp sau, cổ phiếu HPG và BSR cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 33-57 tỷ đồng mỗi mã. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu SHB là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 265 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng mạnh trên HOSE còn có VPB, FPT, VIX và MBB với giá trị dao động từ 159 tỷ tới 190 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng khoảng 97 tỷ đồng.

Nhóm micap là điểm sáng

Phiên giao dịch buổi chiều chứng kiến nỗ lực lấy lại sắc xanh của VN-Index sau thời điểm suýt chút nữa đánh rơi thế trận khi để mất 4 điểm dưới ngưỡng giá tham chiếu. Dẫn đầu lực kéo trong phiên chiều, ngoài sự bứt phá mạnh mẽ vốn có của dòng xây dựng, nhóm cổ phiếu bất động sản bao gồm PDR và HDG cùng nhau lan tỏa tâm lý giao dịch tích cực với biên độ tăng điểm kịch trần, đóng góp không nhỏ vào sắc xanh cho thị trường chung. Nhóm cổ phiếu “nhà băng” sau khi trở thành nhân tố đưa VN-Index vượt mốc 1.600 điểm ngoạn mục, nay phải trải qua sự phân hóa rõ rệt khi sắc xanh, đỏ xuất hiện đan xen. Với việc nhóm cổ phiếu họ Vingroup “rút chân” trong phiên chiều, MBB và CTG thế vai và trở thành hai tác nhân gây giảm điểm nhiều nhất tới chỉ số chung.

VN-Index đã lấy lại sắc xanh sau phiên sụt giảm cuối tuần trước đó. Ảnh: T.L

Trong phiên hôm nay, chỉ số midcap chốt tăng 1,4%, smallcap tăng 1,41%. Toàn bộ các cổ phiếu tăng kịch trần đều thuộc hai nhóm này. Trong số 21 cổ phiếu tăng hết biên độ, nhiễu đạt thanh khoản rất tốt. PDR áp sát đỉnh cao 17 tháng với thanh khoản kỷ lục lịch sử tính theo giá trị, đạt 1.354,1 tỷ đồng. BSR, VSC, HDG, KBC, PC1, HHV là những cổ phiếu khác kịch trần với 300-400 tỷ đồng mỗi mã. Nhóm thanh khoản ít hơn có SAM, PET, NHA, BMI, LCG, CRE cũng tầm vài chục tỷ đồng.

Trong nhóm vừa và nhỏ tăng từ 3% trở lên cũng có hơn chục cổ phiếu khác giao dịch cỡ trên trăm tỷ. Thậm chí như VIX cũng đứng thứ 6 toàn thị trường với 1.407 tỷ đồng.

VN-Index đã lấy lại sắc xanh sau phiên sụt giảm cuối tuần trước đó. Biên độ tăng điểm phiên hôm nay không quá mạnh và thanh khoản sụt giảm so với các phiên trước. Khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong 7 phiên trở lại đây và sụt giảm so với mức bình quân 20 phiên. Tăng điểm với biên độ nhỏ và thanh khoản sụt giảm cho thấy phiên tăng hôm nay thiếu động lượng và chưa đủ điều kiện để xác nhận xu hướng tích cực quay trở lại./.