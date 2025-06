Sáng sớm ngày 10/6, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.992 VND/USD đứng yên so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99 điểm, giảm 0,19%.

Đồng USD đã giảm giá so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt. Ảnh tư liệu minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 23.793 VND/USD - 26.191 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.830 - 26.220 VND/USD giữ nguyên cả 2 chiều mua –bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.830 VND 26.220 VND Vietinbank 25.720 VND 26.230 VND BIDV 25.860 VND 26.220 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.068 VND – 29.917 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 28.925 VND 30.510 VND Vietinbank 28.901 VND 30.611 VND BIDV 29.284 VND 30.553 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 164 VND – 181 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 173,69 VND 184,73 VND Vietinbank 176,61 VND 186,31 VND BIDV 176,83 VND 185,08 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 10/6 giảm 12 VND ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch ngày 9/6, giao dịch quanh mốc 26.268 - 26.368 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 99 điểm, giảm 0,19%.

Đồng USD đã giảm giá so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt, dao động trong biên độ hẹp, khi giới đầu tư điều chỉnh lại sau đợt tăng mạnh nhờ báo cáo việc làm khả quan của Mỹ công bố hôm thứ Sáu tuần trước.

Đồng USD giảm khoảng 0,2%, ở mức 144,55 so với đồng Yên Nhật, sau 2 tuần tăng liên tiếp. Nhật Bản đang xem xét việc mua lại một số trái phiếu chính phủ siêu dài hạn đã phát hành trước đây với lãi suất thấp. Động thái này cho thấy Nhật Bản đang tập trung kiềm chế sự gia tăng đột ngột của lợi suất trái phiếu.

Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,3%, lên mức 1,1427 so với đồng USD, khi thị trường tiếp tục phản ánh chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được công bố tuần trước, cho thấy ECB có thể đang tiến gần đến việc kết thúc chu kỳ nới lỏng. Đồng Bảng Anh cũng tăng so với đồng USD, thêm 0,3%, lên mức 1,362 so với đồng USD.