Chờ đón màn đếm ngược kết hợp nhạc nước và pháo hoa chào năm mới 2023 khác biệt tại trung tâm mới

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), xuất khẩu dệt may năm 2022 của Việt Nam dự kiến vẫn đạt 44 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm 2021. Tuy nhiên, dự báo năm 2023, xuất khẩu dệt may đối mặt với khó khăn do thị trường bị thu hẹp, đơn hàng sút giảm từ cuối năm 2022… Do đó, cần có giải pháp giữ đà tăng trưởng của năm 2022.