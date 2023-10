Chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hóa dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã phải chịu nhiều ảnh hưởng của mưa bão. Tuy nhiên, ngành Dự trữ Nhà nước luôn chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời với những diễn biến bất lợi của thời tiết, đảm bảo an toàn về người, tài sản, hàng hóa, kho tàng.

Kiểm tra chất lượng gạo dự trữ trong quá trình bảo quản. Ảnh: TL

Nắm vững phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”

Theo lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), để đảm bảo đối phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết có thể gây thiệt hại cho hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG), Tổng cục DTNN đã quán triệt và chỉ đạo các cục DTNN xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm sẵn sàng về mọi mặt (người, tài sản, kho và hàng hóa DTQG) để chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác phòng, chống mưa bão.

Cụ thể, Tổng cục DTNN thường xuyên tuyên truyền, quán triệt phổ biến đến cán bộ, công chức, người lao động các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, tổng cục hướng dẫn, chỉ đạo các cục DTNN khu vực kiện toàn ban chỉ huy và các đội phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quán triệt sâu sắc đến cán bộ, công chức nắm vững phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, vật tư thiết bị tại chông) và “3 sẵn sàng” (chủ động phóng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả); xây dựng phương án phòng, chống bão, lụt cụ thể tới từng chi cục DTNN. Trong đó, các đơn vị chú trọng đến công tác phân công trách nhiệm, kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo từng điểm kho, tập trung chằng chống kho tàng, nhà cửa, tổ chức che chắn, không để kho bị dột làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng trong kho.

Tổng cục DTNN chỉ đạo các cục DTNN khu vực (nhất là đối với các địa phương thường xuyên xảy ra mưa bão) chủ động tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi diễn biến của mưa, bão để có biện pháp phòng, chống kịp thời; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, dụng cụ, nhu yếu phẩm cứu hộ, cứu nạn khi có quyết định xuất cấp của cấp có thẩm quyền.

Các cục DTNN khu vực tham gia, phối hợp với chính quyền nơi có trụ sở, kho hàng DTQG để diễn tập phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh phương án cho phù hợp với thực tế của đơn vị; xây dựng phương án kiểm tra thường xuyên, đột xuất công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị.

Hàng dự trữ luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục DTNN đã có 2 công điện gửi các cục DTNN khu vực nhằm ứng phó với các đợt mưa, bão xảy ra tại các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Qua tổng hợp thông tin cho thấy, các cục DTNN khu vực quán triệt nghiêm chỉ đạo của Tổng cục DTNN, triển khai nghiêm túc các nội dung liên quan tới công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị trước, trong và sau mưa, bão, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyết đối hàng hóa DTQG, tài sản và con người.

Đơn cử như ở Thanh Hóa, Phó Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa - ông Bùi Tuấn Cương cho biết, trước mùa mưa bão năm 2023, ban lãnh đạo cục đã chỉ đạo các chi cục tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung các phương án phòng, chống thiên tai; kiểm tra, bố trí kinh phí để mua sắm bổ sung các phương tiện, dụng cụ, vật tư cần thiết để phục vụ tốt cho công tác phòng, chống thiên tai; thực hiện công tác sửa chữa, gia cố kho tàng. Cũng theo ông Bùi Tuấn Cương, quán triệt nghiêm chỉ đạo của Tổng cục DTNN, để đối phó với những diễn biến bất thường, đa dạng của thời tiết, đơn vị đã có giải pháp phù hợp và chuẩn bị nhân lực cũng như phương tiện vận tải tại chỗ... Do vậy, mặc dù thời gian qua mưa xảy ra với lượng lớn và trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhưng hệ thống kho, hàng hóa DTQG của Cục DTNN khu vực Thanh Hóa vẫn được đảm bảo an toàn.

Mới đây, thực hiện công điện số 02/CĐ-TCDT của Tổng cục DTNN về ứng phó với áp thấp nhiệt đới, lãnh đạo các cục DTNN khu vực: Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên, Bắc Tây Nguyên đã phát hành ngay văn bản chỉ đạo, triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó đến các chi cục trực thuộc, yêu cầu tập trung tối đa lực lượng túc trực, kịp thời có biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng hóa DTQG.

Ở phía Nam, ông Nguyễn Minh Trí - Cục trưởng Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay các tỉnh, thành phố phía Nam đang bước vào cao điểm mùa mưa với những cơn mưa to đến rất to. Trước những diễn biến xấu của thời tiết đang xảy ra, nhiệm vụ bảo quản an toàn tuyệt đối cho tài sản, kho tàng, vật tư hàng hóa DTQG luôn được đơn vị ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy, lãnh đạo cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung công tác bảo quản thường xuyên hàng DTQG tại các điểm kho, đảm bảo an toàn tuyệt đối hàng hóa trong mùa mưa bão.