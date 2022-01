(TBTCO) - Sáng 18/1, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà chúc Tết đại diện cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn và người nhiễm chất độc Da cam/Dioxin trên địa bàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi trao quà.

Ân cần thăm hỏi, động viên bà con nhân dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang; biểu dương tỉnh An Giang thời gian qua đã nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đạt kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Tuy nhiên, do dịch bệnh nên vẫn có nhiều người gặp khó khăn, nhất là những vùng tâm dịch, vùng sâu vùng xa. Do đó, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chủ trương từ sớm về việc thăm hỏi, động viên, tặng quà chúc Tết cho những gia đình có công cách mạng, người nghèo và người lao động gặp khó khăn, những người yếu thế trong xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau, mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị lãnh đạo, chính quyền địa phương, nhất là trong dịp Tết này, kiểm soát chặt chẽ, không xảy ra tình trạng buôn lậu, mất an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn.

Chủ tịch nước tặng quà Tết cho đối tượng chính sách.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang tiếp tục đoàn kết, có khí thế mới để vượt khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa địa phương phát triển và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tải, 95 tuổi, có chồng và con là Liệt sĩ.

Nhân dịp công tác tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng, gia đình thuộc chương trình an sinh xã hội. Chủ tịch nước thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình bà Võ Thị Vân (sinh năm 1939) và chồng là ông Võ Đại Nhân (sinh năm 1935) đều là lão thành cách mạng. Chủ tịch nước cũng đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tải, 95 tuổi, có chồng và con là Liệt sĩ.