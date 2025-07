Thông tin đàm phán thuế sẽ hỗ trợ tích cực cho tâm lý thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Dù chưa có thông tin chính thức về con số đàm phán thuế giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, đây là tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán, khi tâm lý lo lắng đã được cởi bỏ phần nào. Khi có con số chính thức, nhà đầu tư sẽ hướng nhiều sự quan tâm tới các thông tin tích cực như: tăng trưởng kinh tế, triển vọng nâng hạng; kết quả kinh doanh khả quan…

Diễn biến của thị trường cổ phiếu cũng đang cho thấy tín hiệu lạc quan từ vòng đàm phán lần này. Ảnh: Dũng Minh

Kết quả đàm phán tích cực

20h ngày 2/7 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước. Hai bên hoan nghênh kết quả đàm phán tích cực, thống nhất công bố Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng.

Những nhóm cổ phiếu có khả năng hút dòng vốn ngoại Việc Việt Nam là quốc gia châu Á thứ 3 đạt được thỏa thuận sơ bộ về thuế quan với Hoa Kỳ đã phần nào giúp khôi phục niềm tin của dòng vốn ngoại. Theo SSI Research, các nhóm cổ phiếu có khả năng duy trì tỷ lệ tự do chuyển nhượng cao, thanh khoản tốt và vốn hóa lớn sẽ là những ứng viên sáng giá để đón đầu dòng tiền ETF nếu khả năng nâng hạng thị trường thành hiện thực.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao cam kết mở cửa thị trường từ phía Việt Nam, đặc biệt đối với hàng hóa của Hoa Kỳ như ô tô phân khối lớn, và khẳng định Hoa Kỳ sẽ cắt giảm đáng kể thuế đối ứng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời tiếp tục phối hợp xử lý các vướng mắc trong các lĩnh vực ưu tiên.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cung cấp một số thông tin chi tiết về thỏa thuận thương mại với Việt Nam.

Tổng thống Donald Trump viết: “Tôi vô cùng vinh dự thông báo rằng, tôi vừa đạt được một thỏa thuận thương mại với Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau khi trao đổi với ông Tô Lâm, Tổng Bí thư đáng kính của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây sẽ là một thỏa thuận hợp tác tuyệt vời giữa hai quốc gia chúng ta. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Việt Nam sẽ chịu mức thuế 20% cho mọi hàng hóa đưa vào lãnh thổ Hoa Kỳ và chịu mức thuế 40% đối với hàng hóa trung chuyển”.

Mặc dù thông tin chính thức về con số chính xác vẫn cần chờ thêm, tuy nhiên, nhiều chuyên gia đều cho rằng, thông tin về cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là thông tin tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên Facebook cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cũng đã chia sẻ góc nhìn tích cực về động thái này. “20%, không phải nhượng bộ, mà là bước tiến." - ông Hưng viết.

Công ty Chứng khoán Maybank (MBKE) cũng vừa công bố báo cáo cập nhật về sự kiện Hoa Kỳ và Việt Nam đạt thỏa thuận thuế quan. MBKE cho rằng đây là kết quả tương đối tích cực đối với Việt Nam.

“Đây là một kết quả đàm phán thành công. Các doanh nghiệp Việt Nam hưởng lợi từ việc giảm thiểu rủi ro và có khoảng thời gian để tái cơ cấu động lực tăng trưởng kinh tế theo hướng chất lượng cao, đa dạng hóa và bền vững” - các chuyên gia của MBKE cho hay.

Đồng quan điểm, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI Research) nhấn mạnh, đây là một tin tương đối khá tích cực với Việt Nam. Trong số các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ, Việt Nam là quốc gia thứ 3 kết thúc đám phán khung, thể hiện Việt Nam là đối tác lớn trong lĩnh vực thương mại - đây là một trong những tín hiệu tốt.

Thị trường chứng khoán phần nào được cởi bỏ tâm lý lo lắng

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, căng thẳng thuế quan đã phần nào hạ nhiệt hoặc cải thiện tích cực và tiếp tục chờ đợi kết quả chính thức, cụ thể.

“Diễn biến của thị trường cổ phiếu cũng đang cho thấy tín hiệu lạc quan từ vòng đàm phán lần này. Đồng thời, tương tự như các sự kiện khác thì mức độ tác động của thuế quan cũng sẽ giảm dần vì vẫn còn chờ thời gian và sự thích nghi khi có mức áp thuế cụ thể” - ông Minh phân tích.

Ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cũng cho hay, thị trường chứng khoán sẽ khởi sắc hơn do rủi ro về thuế quan cũng nhẹ hơn so với những gì nhà đầu tư đã quan ngại. “Về mặt tâm lý mức thuế quan 46% gây lo lắng trước đây đã phần nào được cởi bỏ, do đó nhà đầu tư sẽ không còn quá quan ngại, cũng như tập trung vào thông tin này mà sẽ hướng tới thông tin tích cực hơn như: tăng trưởng kinh tế cao; triển vọng nâng hạng; kết quả kinh doanh của doanh nghiệp…” - ông Phương phân tích thêm.

Về phản ứng thị trường, ông Phạm Lưu Hưng nhấn mạnh, thông tin về thuế quan hiện tại phù hợp với xu hướng dự báo. Phản ứng đầu tiên của thị trường là tích cực, khi sựbất định thông tin đã giảm, giúp nhà đầu tư quay trở lại tập trung vào yếu tố tăng trưởng nội địa.

Về cổ phiếu hưởng lợi, ông Hưng cho rằng, không chỉ có cổ phiếu ngành xuất khẩu mà lợi ích sẽ lan tỏa chung cho toàn bộ vốn đầu tư nước ngoài khi rủi ro về thuế giảm. Đặc biệt, nếu trong trường hợp Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp Việt sẽ tránh được các rào cản phòng vệ thương mại, giúp thủy sản, dệt may… hưởng lợi mạnh trong dài hạn.

Chuyên gia của SSI Research cũng cho rằng, thông tin sơ bộ về thuế quan ngày 2/7 không chỉ xoa dịu nỗi lo về thương mại - mà còn mở cơ hội thu hút vốn ngoại, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, đặc biệt trong các ngành xuất khẩu - đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam vào trạng thái đáng kỳ vọng trong nửa cuối năm 2025./.