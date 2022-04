Chứng khoán An Bình đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 68% so với thực hiện 2021

Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội của ABS cũng đã đặt ra kế hoạch kinh doanh đầy thách thức cho năm 2022, với mức lợi nhuận trước thuế tăng thêm 68% so với thực hiện năm 2022 và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021, ông Nhâm Hà Hải – Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình cho biết, ABS đạt lợi nhuận trước thuế là 133 tỷ đồng, hoàn thành 227% so với kế hoạch kinh doanh và bằng 332% so với năm 2020.

Kết quả kinh doanh 2021 của ABS là ngoài sự mong đợi. Tuy nhiên, ABS tiếp tục đã đặt ra kế hoạch kinh doanh đầy thách thức cho năm 2022 với mức lợi nhuận trước thuế tăng thêm 68% so với thực hiện năm 2021.

Lãnh đạo Chứng khoán An Bình phát biểu tại đại hội.

Tại đại hội, lãnh đạo ABS cũng nhận mạnh, khách hàng sử dụng kênh online ngày càng tăng, để đón đầu những thay đổi, xu hướng mới của thị trường, ABS đã đẩy mạnh số hóa, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh, tập trung gia tăng cung cấp các sản phẩm theo chuỗi, cung ứng một hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng cho khách hàng.

Về nhân sự hội đồng quản trị (HĐQT), đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2023 đối với ông Vũ Văn Tiền; đồng thời, bầu bổ sung ông Khương Đức Tiệp làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2023. Sau đại hội, HĐQT ABS đã bầu bà Vũ Thị Hương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT./.