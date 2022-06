Chứng khoán hôm nay (14/6): VN-Index hồi nhẹ, dòng tiền tìm những cổ phiếu riêng lẻ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (14/6) đã hồi nhẹ trở lại sau phiên giảm mạnh đầu tuần. Dù khá chật vật nhưng VN-Index đã đóng cửa trong sắc xanh. Lực bắt đáy dè dặt khiến thanh khoản giảm, nhưng dòng tiền vẫn tìm được cơ hội ở một số cổ phiếu, hoặc nhóm cổ phiếu riêng lẻ.

Thanh khoản giảm mạnh trên toàn thị trường

Thị trường chứng khoán hôm nay đóng cửa tăng điểm nhưng trong nghi ngờ. Dư âm từ phiên trước khiến thị trường vẫn đỏ điểm ở phiên sáng, nhưng đến phiên chiều, thị trường giăng co và tăng điểm “xanh nhẹ” vào cuối phiên.

Thị trường trong nước phục hồi khi các hợp đồng tương lai trên thị trường Mỹ xanh lại và chứng khoán khu vực châu Á cũng có nhịp hồi về cuối phiên. Nhờ vậy, tâm lý nhà đầu tư trong nước cũng được hỗ trợ, các nhóm cổ phiếu như: dầu khí, bảo hiểm, phân bón, thủy sản, … bật tăng mạnh mẽ.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +3,27 điểm (+0,27%) lên 1.230,31 điểm. Dù vậy, thị trường vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng” khi độ rộng của thị trường vẫn nghiêng về bên bán, toàn sàn HOSE chỉ có 173 mã tăng, nhưng có tới 288 mã giảm và 47 mã đứng giá.

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30 cũng nhích thêm +0,31 điểm (+0,02%) đạt 1.261,16 điểm. Ở rổ VN30 chỉ tới 16 cổ phiếu tăng, trong khi cũng có 11 cổ phiếu giảm và 3 mã đứng giá. Trong khi đó, nhóm midcap và smallcap tiếp tục giảm -0,31% và -2,08%.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ chỉ số VN-Index phiên này là: GAS (+6,78%), VCB (+0,79%), FPT (+3,36%), MWG (+2,5%), SSB (+4,43%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu khác như: HPG (-4,72%), MSN (-2,48%), VIB (-6,8%), SAB (-1,96%), TPB (-4,16%), …

Trên sàn Hà Nội, sắc xanh cũng được lấy lại ở hai chỉ số chính hồi phục và xanh điểm trở lại. Chỉ số HNX-Index tăng +1,71 điểm (+0,59%) lên 290,08 điểm. Toàn sàn HNX có 89 mã tăng, 120 mã giảm và 43 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,09 điểm (0,1%) lên 90,62 điểm.

Thanh khoản giảm mạnh trên toàn thị trường nếu so với phiên bùng nổ kế trước. Theo đó, tổng giá trị khớp lệnh đạt 15.480 tỷ đồng, giảm 26% so với phiên kế trước. Riêng trên HOSE, giá trị khớp lệnh đã giảm 26% xuống còn 13.142 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 17.766 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 14.946 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 519 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 528 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại cũng góp phần tích cực cho thị trường hồi phiên hôm nay. Theo đó, khối ngoại mua vào 45 triệu cổ phiếu, trị giá 1.768 tỷ đồng; trong khi bán ra 35,3 triệu cổ phiếu, trị giá 1.408 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng mua ròng ở mức 9,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 360 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng trở lại 312 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 6,9 triệu cổ phiếu. Lực mua của khối ngoại tập trung tại các cổ phiếu như GAS, BSR, HPG, HDB, DPM, … Ở chiều ngược lại, PNJ, NVL, MWG, VNM, DGW … là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Trên sàn HNX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp với giá trị gấp 6 lần phiên trước và đạt 35,7 tỷ đồng. Còn trên UPCoM, khối ngoại tiếp tục mua ròng 12,6 tỷ đồng, giảm 88% so với phiên trước, tương ứng khối lượng 1,8 triệu cổ phiếu.

Dòng tiền vẫn tìm thấy cơ hội ở những nhóm cổ phiếu riêng lẻ. Ảnh: Duy Dũng.

Dòng tiền vẫn tìm được cơ hội ở một số nhóm cổ phiếu

Theo các chuyên gia của MBS, thị trường chứng khoán trong nước hôm nay có phiên phục hồi trong nghi ngờ khi biến động từ chứng khoán thế giới tạm lắng, các hợp đồng tương lai trên thị trường Mỹ xanh lại trong suốt thời gian thị trường trong nước giao dịch. Sau 2 phiên giảm mạnh, các nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ phiên phục hồi chỉ mang tính kỹ thuật, bên cạnh đó bối cảnh thế giới vẫn chưa rõ ràng, do vậy dòng tiền vẫn còn dè dặt bắt đáy.

Mặc dù thanh khoản thấp nhưng dòng tiền vẫn tìm được cơ hội ở các nhóm cổ phiếu như: dầu khí, thủy sản, hóa chất, bảo hiểm, cảng biển, bất động sản khu công nghiệp,…

Về kỹ thuật, chuyên gia MBS cho rằng, chỉ số VN-Index ở phiên sáng tiếp tục bị ép giảm thêm 15 điểm sau 3 phiên giảm liên tiếp, mức giảm ở cổ phiếu nhìn chung sẽ nhiều hơn so với chỉ số nên một số cổ phiếu đã về lại đáy tháng 5 vừa qua và tạo mô hình 2 đáy nhỏ. Chỉ số VN-Index cũng đã lùi về ngưỡng hỗ trợ ở mức 1.215 điểm. “Dù chỉ là phiên phục hồi nhẹ ở chỉ số và thanh khoản còn yếu, nhưng thông điệp của dòng tiền là ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu riêng lẻ, các nhóm cổ phiếu tăng ở phiên này có thể là địa chỉ của dòng tiền trong bối cảnh thị trường vẫn còn chịu tác động từ chứng khoán thế giới” – chuyên gia MBS cho hay.

Quan sát dòng tiền cho thấy, thanh khoản bắt đáy vẫn yếu hoặc có thể chưa hình thành trên diện rộng. Dù còn bày tỏ sự lo ngại từ phía mua, nhưng thị trường nhận được sự hậu thuẫn từ bên bán là giảm hẳn lực bán ra. Nếu nhìn sâu vào thanh khoản, điểm tích cực vẫn hé lộ khi nhiều cổ phiếu đảo chiều tăng khá ổn nhờ dòng tiền vào mạnh. Tuy nhiên, sự bùng nổ chung có thể sẽ vẫn cần thêm thời gian vì dù gì đó cũng chỉ là sự lựa chọn không mang tính đại trà.

Thị trường chứng khoán trong nước cũng như nhiều thị trường khác trên thế giới vẫn đang ngóng chờ từng “hơi thở” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong những ngày tới. Mọi thứ rõ ràng hơn có thể sẽ tạo thêm cơ sở chắc chắn hơn để dòng tiền ra quyết định một cách mạnh mẽ hơn./.