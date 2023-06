Chứng khoán hôm nay (15/6): Thị trường giằng co, VN-Index giảm nhẹ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (15/6) diễn biến giằng co trong toàn phiên với biên độ không lớn. Chỉ số VN-Index nỗ lực để lấy lại sắc xanh, nhưng chưa thành công dù điểm số giảm không đáng kể. Thanh khoản thị trường hôm nay giảm do tâm lý nhà đầu tư trong nước thận trọng hơn, trong khi đó, khối ngoại duy trì phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp.

VN-Index đi ngang

Thị trường chứng khoán hôm nay (15/6) cho thấy rõ nét trạng thái giằng co khi nhà đầu tư trong nước thận trọng hơn. Chỉ số VN-Index có nhịp rung lắc cuối phiên, nhưng nỗ lực hồi điểm đã giúp chỉ số giảm điểm rất nhẹ. Thanh khoản hôm nay giảm khá mạnh so với phiên hôm qua chủ yếu do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư nội. Ngược lại, khối ngoại vẫn mua ròng, nối dài chuỗi phiên mua ròng lên phiên thứ 5 liên tiếp.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index giảm nhẹ -0,45 điểm, dừng lại ở mức 1.116,97 điểm. Độ rộng của thị trường nghiêng nhiều về bên bán, khi trên sàn HOSE chỉ có 151 mã tăng, trong khi có tới 261 mã giảm và 51 mã đứng giá. Về nhóm ngành, hôm nay cũng chỉ có 8/19 ngành tăng điểm, trong đó ngành dầu khí đứng đầu về tăng.

Diễn biến chỉ số VN-Index ngày 15/6/2023.

Các mã cổ phiếu hỗ trợ chỉ số VN-Index hôm nay có: VCB (+1,07), GAS (+0,96), CTG (+0,36), GVR (+0,15), PVD (+0,14)… Ngược lại các mã tác động lên đà giảm của chỉ số gồm: VHM (-0,55), SAB (-0,48), VNM (-0,42), MSN (-0,32), VIC (-0,29)…

Chỉ số VN30 cùng chung diễn biến, khi lực hồi cuối phiên chưa đủ sức để kéo chỉ số xanh lại. Đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index giảm nhẹ -2,03 điểm, dừng lại ở mức 1.108,57 điểm. Ở rổ VN30 có 11 mã tăng, trong khi có 15 mã giảm và 4 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng biến động nhẹ và đóng cửa trái chiều. Theo đó, HNX-Index tăng nhẹ +0,62 điểm, đóng cửa tại 229,53 điểm; trong khi UPCoM-Index giảm -0,27 điểm, dừng lại tại 84,55 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán hôm nay giảm khá mạnh so với phiên trước. Tính trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 13.265 tỷ đồng, riêng giá trị khớp lệnh đạt 12.249 tỷ đồng, giảm -19,18% so với phiên trước.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục có một phiên giao dịch tích cực khi duy trì mua ròng trên cả 2 sàn. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 397,78 tỷ đồng, trong đó lực mua tập trung vào các mã như: HPG (130,24 tỷ đồng), VND (111,12 tỷ đồng), VHM (53,96 tỷ đồng). Khối ngoại cũng mua ròng trên sàn HNX với giá trị 12,84 tỷ đồng.

Lực mua chần chừ, áp lực bán không lớn

Thị trường chứng khoán hôm nay là một phiên đi ngang. Biên độ dao động của chỉ số VN-Index là không lớn. Rung lắc có xuất hiện ở cuối phiên chiều nhưng điều đó là không đáng kể trong phiên đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 6 của thị trường phái sinh. Hơn nữa, nhà đầu tư cũng có thêm cơ sở để thận trọng khi ngày mai các quỹ ETF sẽ tái cơ cấu danh mục. Điều đáng tiếc là hôm nay việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chưa đưa ra quyết định tăng lãi suất nhưng lại không tạo được hưng phấn tâm lý cho nhà đầu tư.

Tâm lý thận trọng hôm nay khiến VN-Index đi ngang. Ảnh: Minh họa.

Thanh khoản hôm nay giảm khá mạnh so với phiên hôm qua và có thấp hơn so với mặt bằng chung thời gian gần đây. Tuy nhiên, soi xét kỹ thì thanh khoản hôm nay không giảm theo hướng tiêu cực. Giảm chủ yếu là do bên mua thận trọng hơn trong phiên đáo hạn phái sinh và chờ đợi sau kỳ tái cơ cấu danh mục của ETF. Hôm nay, áp lực bán không lớn nên thanh khoản cũng có phần tác động. Chỉ số có rung lắc khi có thời điểm giảm xung quanh mức 6 điểm vào phiên chiều chủ yếu là do một số trụ ép giảm.

Bố cục chung của thị trường chưa thay đổi sau phiên hôm nay. Tuy nhiên, nhiều dự báo cáo thấy thị trường vẫn trong khả năng giằng co, tích lũy sau chuỗi phiên tăng. Thị trường sẽ đo đếm độ bền của dòng tiền, sau đó mới quyết định thiên hướng đi tiếp và giảm điểm. Trong ngắn hạn, các ETFs sẽ thực hiện cơ cấu danh mục ngày mai, do vậy, thị trường khả năng tiếp tục tích lũy trong vùng 1,115 – 1,125 điểm nhờ lực cầu bắt đáy, qua đó tránh hiện tượng giá biến động mạnh trong phiên khớp lệnh đóng cửa./.