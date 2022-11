Chứng khoán hôm nay (16/11): Thị trường ngập “sắc tím”, VN-Index có nhịp hồi mạnh nhất 6 tháng qua

(TBTCO) - Tập đoàn An Phát Holdings (mã Ck: APH) thông báo đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu Nhựa An Phát Xanh (mã Ck: AAA). Dự kiến sau giao dịch, An Phát Holdings sẽ nâng sở hữu tại Nhựa An Phát Xanh từ 52,26% lên thành 52,79%.