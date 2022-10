Chứng khoán hôm nay (19/10): VN-Index giằng co giảm nhẹ, thanh khoản “tự nhiên” thấp kỷ lục

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (19/10) giao dịch không thực sự tích cực khi VN-Index quay trở lại giảm điểm nhẹ. Điểm số diễn biến không ấn tượng, nhưng điểm đáng lưu ý nhất là thanh khoản bất ngờ thu hẹp về mức thấp kỷ lục. Cả khối nội và khối ngoại đều hạn chế “ra tiền và ra hàng”.

VN-Index phần lớn dưới giá tham chiếu và đóng cửa giảm nhẹ

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến chủ yếu là giằng co. VN-Index xanh nhẹ được một thời gian ngắn trong nửa đầu phiên sáng, còn lại chủ yếu đều ở dưới giá tham chiếu. Tuy nhiên, áp lực bán không lớn nên chỉ số đóng cửa giảm nhẹ.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm -3,59 điểm (-0,34%) xuống 1.060,07 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán, khi toàn sàn HOSE chỉ có 144 mã tăng, trong khi có tới 265 mã giảm và 94 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30 cũng giảm -5,41 điểm (-0,51%) còn 1.053,65 điểm. Ở rổ VN30 có 9 mã tăng, trong khi có tới 17 mã giảm và 4 mã đứng giá. Sau hai phiên tăng liên tiếp, nhóm midcap và smallcap hôm nay giảm nhẹ lần lượt -0,23% và -0,13%.

Các cổ phiếu lớn gây sức ép lên VN-Index phiên này là: GAS (-1,71%), MSN (-2,44%), HPG (-2,39%), VHM (-0,99%), VRE (-2,33%)… đã lấn át nỗ lực tăng ở các cổ phiếu lớn khác như: BID (+0,61%), VIB (+2,26%), CTG (+0,87%), VCB (+0,3%), SAB (+0,58%)…

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính diễn biến trái chiều nhau. Theo đó, HNX-Index giảm -1,22 điểm (-0,53%) còn 227,9 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,35 điểm (0,44%) lên 80,67 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán hôm nay khá bất ngờ khi giảm mạnh. Trong đó, tính riêng trên sàn HOSE, giá trị giao dịch khớp lệnh giảm 29% so với phiên trước, chỉ còn 6.419 tỷ đồng, so với mức 9.068 tỷ đồng ở phiên hôm qua và với mức bình quân 9.400 tỷ đồng của tuần trước. Tổng cộng trên HOSE chỉ có 343 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 502 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại cũng giao dịch hạn chế và cả phiên khối này bán ròng nhẹ 52,69 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực bán của khối ngoại tập trung ở các cổ phiếu như: HPG, SSI, GAS, VHM, KBC… Ở chiều ngược lại, VNM, DGC, FRT, STB, FUEVFVND… là những cổ phiếu/chứng chỉ quỹ được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này.

Vì sao thanh khoản bất ngờ “đi chơi đâu”?

Tính cả phiên cuối tuần trước, thì thị trường chứng khoán hôm nay cứ một phiên tăng là đến 1 phiên giảm. Tuy nhiên, điểm nổi bật của phiên này lại không nằm ở điểm số mà lại là ở thanh khoản. Thanh khoản thị trường xuống mức thấp kỷ lục, tương đương hồi tháng 9 - 10/2020. Cả dòng tiền nội và dòng tiền ngoại đều cho thấy sự com cụm, chờ đợi.

Tâm lý thận trọng quay lại khiến thanh khoản thấp kỷ lục. Ảnh minh họa.

Về tổng thể, thị trường đang tạo vùng cân bằng, diễn biến giằng co với thanh khoản thấp là tín hiệu tích cực.

Một vài nhà đầu tư trên thị trường lý giải vui rằng, có thể dòng tiền “đi chơi 20/10 sớm”. Chắc hẳn đây chỉ là một lý giải “hóm hỉnh” cho vui, nhưng việc thanh khoản “cô đọng” như hôm nay cũng làm khá nhiều người bất ngờ. Có thể nhà đầu tư quay lại với sự thận trọng để chờ đợi thêm tín hiệu mới: ngắn hạn có thể là phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh vào ngày mai; hay dài hơn một chút là chờ đợi các thông tin vĩ mô trong Kỳ họp Quốc hội mới cũng khai mạc vào ngày mai…

Hoặc cũng có thể nhà đầu tư đang nghe ngóng thêm thông tin cụ thể hơn về kết quả kinh doanh quý III mới “làm gì thì làm”. Kết quả kinh doanh quý III vẫn được kỳ vọng tốt từ nền thấp năm ngoái, nhưng nếu không tích cực đủ lớn thì cũng khó tạo được một sóng tăng.

Tuy nhiên, tất cả đó chỉ là giả định, thị trường vẫn luôn là thị trường. Trên thực tế, thị trường hồi phục kỹ thuật trong xu hướng giảm, thanh khoản nhỏ nhiều khi lại là tốt, bởi nhà đầu tư chỉ “chần chừ chứ không lo sợ”.

Các chuyên gia của MBS cũng cho rằng, thị trường giằng co trên nền thanh khoản rất thấp cho thấy tâm lý thận trọng. Nhìn theo hướng tích cực thì thị trường vẫn đang gặp áp lực chốt lời đối với nhóm cổ phiếu bắt đáy ở tuần trước về tài khoản nhưng thanh khoản không tăng mà còn giảm cho thấy áp lực bán không quá áp đảo.

“Về tổng thể, thị trường đang tạo vùng cân bằng, diễn biến giằng co với thanh khoản thấp là tín hiệu tích cực. Bối cảnh chứng khoán thế giới không có nhiều biến động, chứng khoán trong nước đang đón nhận kết quả kinh doanh quý III chi phối. Nhà đầu tư chưa nên dùng margin, hạn chế lướt sóng khi thanh khoản thấp” - Chuyên gia của MBS cho hay./.