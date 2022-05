Chứng khoán hôm nay (20/5): VN-Index ngập ngừng trước ngưỡng 1.250 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (20/5) điều chỉnh nhẹ sau 3 phiên tăng liên tiếp. Chỉ số VN-Index giảm nhẹ song độ rộng khá cân bằng với 209 mã tăng/223 mã giảm. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, nhưng cho thấy nguồn cung bán có dấu hiệu dần cạn kiệt. Thị trường có thể sẽ đi vào giai đoạn giằng co chờ thanh khoản tăng trở lại để thúc đẩy chỉ số đi lên.

Thị trường chứng khoán hôm nay về cơ bản trong thế giằng co, biên độ biến động không lớn như những phiên kế trước. Chỉ số VN-Index điều chỉnh giảm nhẹ trong bối cảnh chỉ số giằng co và ngập ngừng trước ngưỡng 1.250 điểm.

Theo số liệu từ MBS, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN-Index chỉ giảm -0,93 điểm (-0,07%) còn 1.240,71 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng, toàn thị trường có 209 mã tăng/223 mã giảm. Trong khi đó, chỉ số VN30 giảm -1,04 điểm (-0,08%) còn 1.282,51 điểm. Ở rổ VN30 có 10 cổ phiếu tăng và 17 cổ phiếu giảm. Trong khi đó, nhóm midcap và nhóm smallcap đi ngược thị trường và tăng lần lượt 0,69% và 0,86%.

Biểu đồ phân tích kỹ thuật VN-Index. Nguồn: MBS.

Các cổ phiếu lớn giảm gây áp lực lên chỉ số VN-Index phiên này là: SAB (-3,93 %), MSN (-2,36%), VCB (-0,92%), GAS (-1,23%), VNM (-1,30%),… đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: GVR (+3,27%), DIG (+6,32%), ACB (+1,57%), PNJ (+3,82%), MBB (+0,93%),…

Trên sàn Hà Nội, các chỉ số cũng có diễn biến tương tự. Chỉ số HNX-Index giảm -1 điểm (-0,32%) xuống 307,02 điểm. Toàn sàn HNX có 100 mã tăng, 99 mã giảm và 48 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm -0,47 điểm (-0,5%) xuống 94,11 điểm. Sàn UPCoM có 214 mã tăng, 145 mã giảm và 82 mã đứng giá.

Như vậy, tính chung cả tuần, thị trường chứng khoán trong nước cơ bản có một tuần tăng điểm khá tốt. So với tuần trước, chỉ số VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần tăng 4,9%; HNX-Index tăng 1,53% và UPCoM-Index tăng 0,53%.

Thanh khoản thị trường phiên hôm nay giảm so với phiên trước. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 13.640 tỷ đồng, giảm 1% so với hôm qua. Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE đạt 11.527 tỷ đồng so với mức 10.627 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 15.168 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 466 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 540 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Tính chung cả tuần, thanh khoản trên toàn thị trường đã giảm khá lớn với -16,6%. Mức giảm thanh khoản chủ yếu xảy ra trên HOSE (-19,3%); trong khi HNX và UPCoM tăng nhẹ lần lượt là +2,7% và 0,4%. Mặc dù thanh khoản giảm, nhưng đồng thời cũng cho thấy nguồn cung bán đang có dấu hiệu cạn kiệt.

Khối ngoại bán ròng 390 tỷ đồng trên toàn thị trường, riêng sàn HOSE, khối này bán ròng hơn 400 tỷ đồng. Lực bán tập trung tại các cổ phiếu như HPG, SSI, VIC, DGC, VCI, … Ở chiều ngược lại DPM, DCM, HDB, HDG, SHB, … là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này.

Tính chung cả tuần, khối ngoại đã đảo chiều sang bán ròng, tuy nhiên, mức bán ròng là không đáng kể, chỉ 96 tỷ đồng.

Đánh giá về phiên giao dịch hôm nay, các chuyên gia của MBS cho rằng, thị trường tuy giảm nhẹ nhưng về tổng thể vẫn là phiên giao dịch giằng co với biên độ nhỏ và thanh khoản ở mức thấp. Vẫn có những điểm tích cực đối với thị trường như độ rộng vẫn khá cân bằng dù chỉ số giảm, bên cạnh đó thị trường cũng xuất hiện nhiều nhịp rung lắc nhưng không có đợt bán như ở các phiên trước. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp và đây là tín hiệu tốt cho thấy lực cung đang dần cạn kiệt kết hợp với biên độ dao động của thị trường khá hẹp.

“Nhà đầu tư kết thúc tuần với diễn biến hồi phục từ thị trường chứng khoán thế giới, thị trường trong nước nhiều khả năng sẽ có phiên tăng điểm vào tuần sau với thanh khoản được cải thiện so với 5 phiên vừa qua” – Chuyên gia của MBS dự báo./.