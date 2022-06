Chứng khoán hôm nay (20/6): VN-Index để mất ngưỡng 1.200 điểm, khả năng “test” đáy tháng 5?

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (20/6) gặp áp lực bán mạnh ngay từ đầu tuần khiến chỉ số giảm điểm mạnh. VN-Index để mất ngưỡng 1.200 điểm và kiểm nghiệm lại đáy xác lập trong tháng 5. Áp lực bán đến từ cả khối nội và động thái bán ròng của khối ngoại.

Thị trường chứng khoán hôm nay không giữ được ngưỡng 1.200 điểm sau 2 tuần giảm liên tiếp, áp lực bán diễn ra trên diện rộng khi có hàng trăm cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn. Tuần trước, khi chỉ số VN-Index vẫn trụ vững trên ngưỡng 1.200 điểm và chưa để mất đáy tháng 5 thì đã có rất nhiều nhóm cổ phiếu đã xuyên thủng mức đáy tháng 5. Đà giảm phiên này còn đến từ áp lực bán ròng rất mạnh của khối ngoại.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm -36,9 điểm (-3,03%) còn 1.180,4 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, toàn thị trường có 72 mã tăng, 407 mã giảm và 36 mã đứng giá. Chỉ số VN30 cũng sụt -32,47 điểm (-2,58%) còn 1.225,56 điểm. Ở rổ VN30 chỉ có 2 cổ phiếu tăng trong khi có tới 27 cổ phiếu giảm, 1 mã đứng giá. Nhóm midcap và smallcap cũng giảm lần lượt 4,11% và 4%.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Các cổ phiếu lớn đã gây sức ép lên VN-Index phiên này là: GAS (-6,94%), BID (-6,65%), MSN (-5,13%), HPG (-6,9%), TCB (-4,35%),… đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: VNM (+3,45%), VJC (+1,68%), SHB (+3,09%), HAG (+3,15%), PDN (+6,99%), …

Trên sàn Hà Nội, diễn biến tương tự cũng đến với các chỉ số chính. Theo đó, HNX-Index giảm -12,14 điểm (-4,33%) xuống 267,92 điểm. Toàn sàn HNX có 39 mã tăng, 178 mã giảm (54 mã giảm sàn) và 23 mã đứng giá. Chỉ số UPCoM-Index giảm -1,66 điểm (-1,91%) xuống 85,44 điểm, với 104 mã tăng, 204 mã giảm và 46 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 17.071 tỷ đồng, giảm 4%. Trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE giảm 5,8% xuống còn 14.734 tỷ đồng, thấp hơn so với mức bình quân 15.000 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng có 620 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 554 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại quay đầu bán ròng 500 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực bán tập trung tại các cổ phiếu như HPG, MWG, VND, DCM, VCI, … Ở chiều ngược lại, BSR, VNM, VGC, VHC, CTG… là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này.

VN-Index giảm mạnh và đang kiểm lại đáy của tháng trước. Ảnh: Minh họa.

Theo các chuyên gia của MBS, sau 2 tuần điều chỉnh, thị trường tiếp tục có phiên giảm mạnh với hàng trăm cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn. Phiên giảm này không xuất phát từ tác động từ thị trường thế giới, việc có nhiều nhóm cổ phiếu để mất đáy tháng 5 đã kích hoạt nhu cầu cắt lỗ, qua đó ảnh hưởng đến cả những cổ phiếu có mức tăng tốt gần đây.

Về kỹ thuật, các chuyên gia này cho rằng, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ có phiên test đáy tháng 5 vào ngày mai. Trong trường hợp chỉ số này không giữ được mức đáy, áp lực bán sẽ còn mạnh hơn. Ở chiều ngược lại, một phiên ép chỉ số thủng đáy rồi kéo lên tạo cây nến rút chân có thể là tín hiệu tích cực để thu hút dòng tiền vào bắt đáy khi nhiều nhóm cổ phiếu đã giảm sâu kể từ đỉnh như chứng khoán, vật liệu xây dựng, bất động sản,… nhà đầu tư nên quan sát diễn biến test đáy của thị trường và xử lý danh mục theo cổ phiếu hơn là tham chiếu theo chỉ số chung.

Việc thị trường chứng khoán diễn biến trong nước cũng khá trùng khớp với một số thị trường quốc tế. Ngoại trừ thị trường Trung Quốc tăng do nước này giữ nguyên lãi suất, thì tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,74%, bên cạnh đó chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng sụt 2,04%.

Chứng khoán Mỹ đóng cửa giao dịch trong ngày 20/6. Chỉ số S&P 500 có tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ năm 2020 trong tuần trước, khi nhà đầu tư lo lắng nền kinh tế thế giới có khả năng cao rơi vào suy thoái sau khi nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), tăng lãi suất./.