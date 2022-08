Chứng khoán hôm nay (23/8): Sau 3 phiên điều chỉnh, VN-Index quay đầu tăng 10,38 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (23/8) có diễn biến tích cực hơn hẳn. VN-Index nối lại đà tăng sau 3 phiên điều chỉnh liên tiếp, đà tăng diễn ra trên diện rộng khi nhờ sự trở lại của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Nhu cầu bắt đáy xuất hiện ở một số nhóm cổ phiếu, song thanh khoản lại không tăng.

Thị trường chứng khoán hôm nay lấy lại đà tăng sau 3 phiên giảm kế trước. Đà tăng diễn ra trên diện rộng, khi các mã xanh chiếm ưu thế, tiêu biểu là các nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, dầu khí,…

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +10,38 điểm (+0,82%) lên 1.270,81 điểm. Độ rộng của thị trường nghiêng hẳn về bên mua, khi toàn sàn HOSE có 308 mã tăng, 140 mã giảm và 74 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30 tăng nhẹ hơn với +6,55 điểm (+0,51%) đạt 1.292 điểm. Ở rổ VN30 có 22 mã tăng và 6 mã giảm, 2 mã đứng giá. Nhóm midcap và smallcap cũng bật tăng sau chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp, lần lượt tăng +1,43% và +1,6%.

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ chỉ số VN-Index phiên này là: BID (+2,73%), VNM (+2,85%), GAS (+1,83%), BCM (+3,97%), PLX (+3,9%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: VIC (-1,52%), SAB (-2,06%), PGV (-1,98%), VRE (-0,69%), DGC (-0,76%),…

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng +4,41 điểm (+1,5%) lên 299,14 điểm. Toàn sàn HNX có 141 mã tăng, 60 mã giảm và 44 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng +0,56 điểm (+0,61%) lên 92,78 điểm.

Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường đạt 15.400 tỷ đồng, giảm 2,8% so với phiên trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE giảm 4,7% xuống mức 12.524 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 13.140 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 14.091 tỷ đồng của tuần trước, đây cũng là phiên thanh khoản thấp nhất trong 7 phiên vừa qua. Tổng cộng sàn HOSE có 521 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 604 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng giá trị 111,5 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực bán của khối ngoại tập trung ở các cổ phiếu như: VHM, CTG, BSR, VIC, KBC,… Ở chiều ngược lại, VNM, DXG, MSN, GMD, PVD,… là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này./.