Chứng khoán hôm nay (30/1): VN-Index tăng nhẹ cuối phiên, dòng tiền “nhắm” cổ phiếu vừa và nhỏ

(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tổ chức Chương trình trao thưởng “Hóa đơn may mắn” quý III/2023 và lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2023. Tại hội nghị này, bà Nguyễn Thị Hòa - Cá nhân may mắn trúng giải nhì kỳ quay thưởng quý III/2023 đã cùng với hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” thực hiện bấm nút lựa chọn tìm ra 19 hóa đơn trúng thưởng quý IV/2023 trên phần mềm “Hóa đơn may mắn”.