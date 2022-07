Chứng khoán hôm nay (4/7): Dòng tiền chỉ “ngắm nhìn”, VN-Index giằng co quanh mốc 1.200

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (4/7) khởi động tuần mới bằng phiên giao dịch giằng co. Chỉ số VN-Index giảm nhẹ về dưới mốc 1.200 điểm, trong bối cảnh nhà đầu tư có chiều hướng “ngắm nhìn” nhiều hơn. khiến thanh khoản tụt về mức thấp.

VN-Index giằng co và giảm nhẹ về dưới mốc 1.200 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay (4/7) không giữ được thành quả sau phiên hồi phục cuối tuần qua, dù phần lớn thời gian giao dịch thị trường tăng điểm. Đà giảm chủ yếu xảy ra trong phiên chiều và xuất phát từ nhóm cổ phiếu VN30 trong đó có các cổ phiếu bán lẻ, thép, Vingroup,… Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp nhưng dòng tiền hoạt động khá sôi động ở một số nhóm cổ phiếu, điển hình là nhóm chứng khoán.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm nhẹ -3,37 điểm (-0,28%) còn 1.195,53 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng, toàn thị trường có 228 mã tăng, 219 mã giảm và 66 mã đứng giá.

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30 cũng giảm -3,87 điểm (-0,31%) còn 1.248,37 điểm. Ở rổ VN30 có 11 mã tăng, 17 mã giảm và 2 mã giữ tham chiếu. Trong khi đó, nhóm midcap tăng +0,41% và smallcap tăng +0,08%.

Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên chỉ số VN-Index phiên này là: MWG (- 3,56%), GAS (-1,27%), HPG (-1,79%), DGC (-5,18%), VHM (- 0,65%),… đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: VIB (+6,81%), VNM (+1,90%), MBB (+1,65%), TCB (+0,97%), LPB (+4,21%),…

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính đóng cửa trái chiều nhau, nhưng điểm chung là đều biến động không nhiều. Theo đó, chỉ số HNX-Index tăng +2,31 điểm (0,83%) lên 281,19 điểm. Toàn sàn HNX có 103 mã tăng, 80 mã giảm và 47 mã đứng giá. Trong khi, UPCoM-Index giảm -0,28 điểm (-0,32%) xuống 87,9 điểm, với 185 tăng, 93 mã giảm và 56 mã đứng giá.

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay giảm tương đối mạnh và về mức rất thấp so với mặt bằng chung gần đây. Trên toàn thị trường, tổng giá trị khớp lệnh đạt 10.239 tỷ đồng, giảm 19,4% so với phiên trước.

Trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE giảm 15% xuống còn 8.922 tỷ đồng – đây là mức rất thấp và thấp hơn hẳn so với mức 10.526 tỷ đồng ở phiên cuối tuần qua. Tổng cộng trên HOSE có 379 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 539 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại cũng giao dịch không tích cực trong phiên đầu tuần khi bán ròng trên cả 3 sàn. Theo đó, khối ngoại mua vào 21,7 triệu cổ phiếu, trị giá 766 tỷ đồng; trong khi bán ra 26 triệu cổ phiếu, trị giá 943 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng bán ròng của khối ngoại ở mức 4,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là hơn 176 tỷ đồng. Lực bán của khối ngoại tập trung vào các cổ phiếu lớn như MWG (-81 tỷ đồng), HPG (-31 tỷ đồng), NVL (-29 tỷ đồng),…

Trong đó, trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng 129 tỷ đồng, giảm 36% so với phiên trước, tương ứng khối lượng bán ròng là 2,9 triệu cổ phiếu. Tại sàn HNX, khối ngoại bán ròng nhẹ 1,6 tỷ đồng, giảm 97% so với phiên trước, tương ứng khối lượng bán ròng là 46.100 cổ phiếu. Còn trên sàn UPCoM, khối ngoại cũng bán ròng 45 tỷ đồng, giảm 34% so với phiên trước, tương ứng khối lượng bán ròng là 1,4 triệu cổ phiếu.

Thanh khoản giảm trong giai đoạn thị trường củng cố đáy

Quan sát thị trường chứng khoán hôm nay cho thấy, giằng co vẫn là diễn biến chính đối với chỉ số. VN-Index giữ màu xanh nhiều hơn nhưng cuối phiên lại về sắc đỏ. Điểm nhấn đang lưu ý hơn chính là thanh khoản về mức rất thấp, khi dòng tiền có xu hướng đứng ngoài và “ngắm nhìn” nhiều hơn.

Trên thực tế, thị trường vẫn tạo cơ hội cho “người biết chọn lối đi”. Riêng chỉ trên sàn HOSE, vẫn có tới 228 mã đóng cửa trong sắc xanh, trong đó có 13 mã kịch trần và khoảng 100 mã tăng trên 1%. Thanh khoản dù co hẹp, nhưng vẫn tăng rất tốt ở những nhóm cổ phiếu tăng giá, với hơn 20 cổ phiếu có mức thanh khoản trên 20 tỷ đồng.

Trên thực tế, thanh khoản thu hẹ cũng dễ lý giải trong bối cảnh thị trường trong giao đoạn củng cố đáy. Ảnh: Minh họa.

Một số ý kiến cho rằng, thị trường vẫn đang trong quá trình củng cố đáy, do thế việc thanh khoản thu hẹp cũng là điều dễ hiểu bởi nhà đầu tư thường lưỡng lự để chờ một xu hướng rõ ràng hơn. Sự phân hóa do đó vẫn có thể là xu thế ngắn hạn, thậm chí sẽ còn rõ ràng hơn khi kết quả kinh doanh quý II dần hé lộ.

Nhận định về thị trường hôm nay, các chuyên gia của MBS cho rằng, phiên điều chỉnh đầu tuần như một tín hiệu cho thấy phiên phục hồi cuối tuần qua chỉ mang tính kỹ thuật, do vậy nhà đầu tư đã thận trọng giao dịch trong phiên chiều. Thanh khoản là điều cần quan tâm khi vẫn ở mức thấp.

Về kỹ thuật, phiên hôm nay thị trường tăng tốt trong phiên sáng nhưng không vượt được ngưỡng kỹ thuật 1.200 điểm. Lúc này, khoảng 1.200 – 1.220 điểm là vùng cản mạnh đối với chỉ số VN-Index. Do vậy, khả năng thị trường cũng sẽ có những phiên rung lắc trong các phiên sắp tới, nếu lực cầu bắt đáy vẫn được duy trì ở mức cao thì cơ hội hồi phục sẽ đến sớm./.