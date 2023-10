Chứng khoán Mỹ dứt chuỗi 4 phiên leo dốc liên tiếp

(TBTCO) - Phiên giao dịch ngày thứ Năm (12/10), cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đi xuống trước sức ép từ đà tăng của lợi suất trái phiếu và tâm lý lo lắng khi số liệu mới cho thấy áp lực lạm phát kéo dài tại nước này.

Kết thúc phiên này, Dow Jones Industrial Average giảm 0,51%, tương ứng 173,73 điểm và đóng cửa tại 33.631,14 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,62%, khép phiên tại 4.349,61 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0,63%, dừng chân tại 13.574,22 điểm.

Phiên điều chỉnh này đã khiến cả ba chỉ số chính đều dứt chuỗi 4 phiên leo dốc liên tiếp.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số CPI tháng 9 đã tăng 0,4% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát lần lượt ước tính tỷ lệ lạm phát ở mức 0,3% và 3,6%.

CPI lõi, không tính đến biến động của giá thực phẩm và năng lượng, tương tự như kỳ vọng của các nhà kinh tế. Thước đo này tăng 0,3% so với tháng liền trước và 4,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trước đó, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 cũng nóng hơn so với dự kiến.

Lợi suất trái phiếu nhảy vọt sau khi nhận được số liệu lạm phát mới trong ngày thứ Năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 11 điểm cơ bản lên 4,7%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng tăng hơn 6 điểm cơ bản lên 5,06%.

Gần đây lợi suất đã chạm mức cao nhất trong 16 năm và khiến thị trường chứng khoán rung lắc. Đầu tháng này, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giao dịch trên 4,8%./.