Ngày 9/5: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên hôm nay (9/5) tiếp đà giảm, mức giảm 300 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Trong khi đó, giá tiêu ổn định và neo ở mức cao sau nhiều phiên giảm trước đó. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm 153.800 đồng/kg.

Giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên tiếp đà giảm. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước trái chiều thế giới

Giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên tiếp đà giảm, mức giảm 300 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 128.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 128.000 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 127.700 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 128.000 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông hôm nay có giá 128.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London bất ngờ tăng trở lại, mức tăng từ 22 - 26 USD/tấn so với phiên giao dịch hôm qua, động 5.027 - 5.301 USD/tấn. Cụ thể, giá giao hàng tháng 7/2025 là 5.265 USD/tấn; giá giao hàng tháng 9/2025 là 5.213 USD/tấn; giá giao hàng tháng 11/2025 là 5.150 USD/tấn và giá giao tháng 1/2026 là 5.061 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 9/5 cùng xu hướng phục hồi, tăng trở lại, mức tăng từ 3,10 - 3,25 cent/lb so với hôm qua, dao động 362.60 - 387.95 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 387.35 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 381.80 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 374.25 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 367.55 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil tiếp tăng giảm qua các kỳ hạn giao hàng, dao động 457.40 - 497.00 USD/tấn. Được ghi nhận như sau: kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 497.00 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 487.95 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 470.80 và kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 457.50 USD/tấn.

Giá tiêu ở mức 153.800 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định và đi ngang và neo ở mức cao sau nhiều phiên giảm trước đó. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm 153.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai ổn định và đi ngang so với phiên giảm nhẹ hôm qua, hiện giá thu mua tiêu tại địa phương này ở mức 153.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu cùng xu hướng ổn định, ít biến động so với phiên giao dịch giảm trước đó, hiện tiêu được thu mua ở mức 153.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở Bình Phước ổn định so với hôm qua, hiện giá thu mua tiêu ở địa phương này ở mức 153.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở Đắk Lắk, Đắk Nông duy trì ổn định, đi ngang nhiều phiên liên tiếp, hiện thương lái thu mua tiêu ở hai địa phương này ở mức 155.000 đồng/kg.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, lũy kế 4 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 73.647 tấn tiêu, thu về 508,36 triệu USD. Dù sản lượng giảm 11,3% so với cùng kỳ 2024, nhưng giá trị lại tăng mạnh 44,4% do nhờ giá tiêu xuất khẩu bình quân trong 4 tháng đạt 6.903 USD/tấn, tăng 62,7%. Riêng tháng 4/2025, giá tiêu đạt 6.968 USD/tấn, giảm nhẹ 0,5% so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn 57,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ổn định; riêng giá tiêu ở Indonesia bất ngờ tăng trở lại, mức tăng từ 16 - 22 USD/tấn so với phiên giao dịch giảm trước đó.

Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.338 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 9.939 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia duy trì ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9.200 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 11.900 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil đi ngang, ít biến động so với phiên giao dịch trước, hiện giá thu mua đạt mức 6.800 USD/tấn.

Thị trường tiêu Việt Nam tiếp tục đi ngang và ổn định, hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.700 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.800 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 9.700 USD/tấn./.