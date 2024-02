Chứng khoán Mỹ ngập trong sắc đỏ sau thông tin dữ liệu lạm phát tháng 1

(TBTCO) - Phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/2), các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt đỏ lửa sau thông tin dữ liệu lạm phát tháng 1 tăng cao hơn dự kiến làm dấy lên nghi ngờ về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể hạ lãi suất nhiều lần trong năm nay.

Ảnh minh họa

Phiên này, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 525 điểm, tương đương 1,35% và đóng cửa ở mức 38.273 điểm.

Kết quả này đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất của Dow Jones kể từ tháng 3/2023 tính theo tỷ lệ phần trăm. Ở mức thấp nhất trong phiên, Dow Jones giảm tới 758 điểm, tương đương 1,95%.

S&P 500 cũng giảm 1,37% và chốt phiên với 4.953 điểm. Trong khi đó, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tụt 1,8% xuống còn 15.656 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng bị ảnh hưởng và giảm gần 4%, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2022.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,3% trong tháng 1/2024 so với tháng 12/2023 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đều cao hơn so với dự báo tăng 0,2% so với tháng trước và 2,9% so với năm trước từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.

CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, tăng 0,4% trong tháng 1 so với tháng trước và tăng 3,9% so với một năm trước đó. CPI cốt lõi được dự báo sẽ tăng 0.3% trong tháng 1 và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm vọt trên mức 4,66% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4,32% sau dữ liệu về CPI. Các cổ phiếu công nghệ bao gồm Microsoft và Amazon, vốn đã thúc đẩy thị trường leo lên các mức cao kỷ lục khi lãi suất giảm, dẫn đầu đà sụt giảm trong phiên ngày thứ Ba. Cổ phiếu Microsoft và Amazon đều mất hơn 2%.

Ngoài ra, cổ phiếu JetBlue Airways bứt phá gần 22% sau khi nhà đầu tư hoạt động Carl Icahn báo cáo có gần 10% cổ phần của hãng hàng không này. Cổ phiếu nhà sản xuất đồ chơi Hasbro giảm 1,4% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 không đạt kỳ vọng. Cổ phiếu Avis Budget Group bốc hơi 23% sau kết quả doanh thu quý 4/2023 gây thất vọng./.