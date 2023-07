(TBTCO) - Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần (7/7) tiếp tục giảm điểm khi thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục nâng lãi suất một lần nữa trong cuộc họp cuối tháng 7 ngày càng hiện diện.

Chỉ số Dow Jones đã rơi vào chuỗi giảm điểm kéo dài 3 ngày.

Kết thúc phiên này, chỉ số S&P 500 lùi 0,29% xuống 4.398,95 điểm, chỉ số Nasdaq Composite hạ 0,13% xuống 13.660,72 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 187.38 điểm (tương đương 0,55%) còn 33.734,88 điểm.

Cả 3 chỉ số chứng khoán chính đều khép lại tuần qua với mức giảm. S&P 500 giảm 1,16%, còn Nasdaq Composite mất 0,92%. Dow Jones rớt 1,96%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2023.

Báo cáo việc làm tháng 6 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số việc làm tăng ít hơn so với dự báo, hạ nhiệt so với báo cáo tháng 5. Cụ thể, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 209.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn so với dự báo thêm 240,000 việc làm từ cuộc thăm dò của Dow Jones. Trong khi, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3.6%, tương đương mức dự báo trước đó.

Tuy nhiên các phần khác của báo cáo, bao gồm số tiền lương cao hơn dự kiến, làm gia tăng lo ngại rằng ngân hàng trung ương có thể có lý do để tiếp tục nâng lãi suất vào cuối tháng này. Thu nhập bình quân mỗi giờ tăng 0.4% trong tháng 6 và tăng 4.4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ mức 3.7% trong tháng 5.

Keith Lerner của Truist nhận định: “Đó là một bức tranh dữ liệu trái chiều vào ngày hôm nay. Có một tin tốt là nền kinh tế không sụp đổ, nó vẫn đang phát triển, nhưng bạn vẫn có những áp lực về tiền lương sẽ khiến Fed có thể nâng lãi suất vào cuối tháng này”.

Sau dữ liệu việc làm quan trong công bố vào ngày thứ Sáu, nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất vào cuối tháng này, với khả năng 92% nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào ngày 26/07. Các nhà hoạch định chính sách đã chỉ ra tại cuộc họp tháng 6 rằng còn 2 đợt nâng lãi suất nữa có thể diễn ra trong năm 2023./.