Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An sẵn sàng tiếp nhận phản ánh về thái độ phục vụ của công chức thuế

Thuế tỉnh Nghệ An công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế: Mọi thông tin phản ánh của người nộp thuế xin gửi về đường dây nóng của Thuế tỉnh Nghệ An và địa chỉ email vpthuetinhnghean.nan@gdt.gov.vn hoặc các số điện thoại theo các nhóm sau: Các thông tin phản ánh về đạo đức, tác phong, thái độ của công chức thuế đề nghị gọi đến các số điện thoại đường dây nóng: 0912.81.88.77 (đồng chí Nguyễn Bằng Thắng - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An); 0913.273.272 (đồng chí Nguyễn Thái Hà - Phó trưởng phòng Kiểm tra Thuế số 2); 0919.604.929 (đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Thuế tỉnh Nghệ An). Các thông tin đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ đề nghị gọi đến số điện thoại: 0979.833.727 (đồng chí Nguyễn Cảnh Hương - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp 1); 0976.886.889 (đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp 2).