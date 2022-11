Chứng khoán phái sinh: Bên bán chiếm ưu thế hoàn toàn, các hợp đồng giảm mạnh

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai đóng cửa giảm mạnh trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 15/11. Mức giảm của các hợp đồng là rất lớn trước áp lực lớn duy trì gần như xuyên suốt phiên của bên Short. Thanh khoản thị trường phái sinh thu hẹp nhưng vẫn ở mức cao.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 15/11, các hợp đồng tương lai đóng cửa giảm điểm mạnh trước áp lực bên bán mạnh ngay từ đầu phiên và kéo dài xuyên suốt. Theo đó, các hợp đồng giảm từ -30,6 điểm đến -37,0 điểm. Thị trường cơ sở cũng chịu áp lực bán mạnh khiến chỉ số cơ sở giảm -31,54 điểm.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2211 tiếp tục ghi nhận trạng thái chiếm ưu thế của bên Short. Mặc dù hình thành nến rút chân vào cuối ngày, tuy nhiên trạng thái chính của VN30F2211 vẫn là nến đỏ thân dài. Hợp đồng tháng 11 đóng cửa quanh vùng 895 điểm, giảm -37,0 điểm và kết phiên dưới mốc tâm lý 900 điểm. Khoảng cách chênh lệch âm ghi nhận ở mức -9,8 điểm và có thể sẽ thu hẹp trong những phiên tới khi kỳ đáo hạn đến gần. Trong khi đó, mức chênh lệch của các hợp đồng còn lại đều ở mức đáng kể, từ -26,3 điểm đến -17,8 điểm.

Thanh khoản tính riêng hợp đồng tháng 11 thu hẹp đáng kể so với phiên đầu tuần, tuy nhiên vẫn ghi nhận ở mức cao, đạt hơn 533,7 nghìn hợp đồng.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh cũng suy giảm trong phiên này, tuy nhiên, mức giảm không quá lớn và vẫn duy trì ở mức thanh khoản cao. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai giảm 9% so với phiên liền trước, đạt 546.988 hợp đồng.

Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng tương lai VN30F2211. Nguồn: SSI Research.

Với xu hướng giảm ngắn hạn đang được duy trì, nhiều khả năng bên Short vẫn sẽ chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Theo các chuyên gia của SSI Research, nhà giao dịch có thể mở vị thế Short nếu VN30F2211 cắt xuống dưới vùng 891 điểm, thì mục tiêu là 886 điểm, dừng lỗ tại 893 điểm; hoặc nếu VN30F2211 cắt xuống dưới vùng 885 điểm, thì mục tiêu là 876 điểm, dừng lỗ tại 887 điểm. Ở chiều ngược lại, nhà giao dịch có thể mở vị thế Long nếu VN30F2211 chinh phục ngưỡng 896 điểm và mục tiêu là 905 điểm, dừng lỗ tại 894 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 đóng cửa giảm -3,37%, còn 904,77 điểm. Tuy giảm sâu, chỉ số VN30 cũng đã hồi phục so với mức thấp nhất trong phiên quanh vùng giá 893 điểm, nhờ nỗ lực tăng giá của VIC, HPG,… Khối lượng tính trên VN30 cải thiện so với phiên liền trước và tiếp tục duy trì trên mức bình quân 20 phiên, đạt hơn 218,1 triệu cổ phiếu, chủ yếu do tác động của bên cung.

Mặc dù chỉ số VN30 vẫn đang duy trì xu hướng giảm ngắn hạn, tuy nhiên, theo SSI Research, trong giai đoạn vừa qua vẫn ghi nhận các cổ phiếu trụ thay phiên nhau hỗ trợ thị trường và hạn chế mức giảm của chỉ số vào cuối phiên. Trong ngắn hạn, với tín hiệu thận trọng của đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) trên đồ thị ngày, chỉ số VN30 sẽ cần thêm thời gian để tìm cân bằng ngắn hạn. Vùng hỗ trợ gần trên chỉ số là vùng 900 – 893 điểm./.