Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng tương lai duy trì đà tăng mạnh

Khối lượng giao dịch tính riêng VN30F2212 cải thiện nhẹ so với phiên liền trước, đạt hơn 372,5 nghìn hợp đồng, tuy nhiên ghi nhận ở mức thấp so với bình quân 20 phiên do dòng tiền đang tìm kiếm cơ hội tại thị trường cơ sở.