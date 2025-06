Chứng khoán phái sinh ngày 20/6: Các hợp đồng tương lai phân hóa, thanh khoản thu hẹp

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch giằng co trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 20/6. Đóng cửa phiên, các hợp đồng phân hóa, trong khi đó chỉ số cơ sở giảm điểm. Thanh khoản thị trường thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 20/6, các hợp đồng tương lai giao dịch giằng co mạnh trong suốt phiên khi hôm nay là phiên cơ cấu cuối cùng của 2 quỹ VNM và FTSE, chốt tuần phái sinh tăng 28,3 điểm tương đương 2% lên 1.424,2 điểm. Thanh khoản sụt giảm nhẹ trong tuần do xuất hiện nhiều phiên giằng co với biên độ hẹp. Tính chung cả tuần, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.630 hợp đồng.

Các hợp đồng tương lai đóng cửa phân hóa với 2 hợp đồng tăng điểm, 2 hợp đồng giảm điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm điểm. Theo đó, các hợp đồng tương lai giảm từ -9,5 điểm đến +1,3 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm -4,11 điểm.

Hợp đồng tháng VN30F2507 đóng cửa tại 1.424,2 điểm, tăng +0,2 điểm so với phiên trước. Mức tăng của của hợp đồng này trái ngược với mức giảm của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch nới rộng với mức âm -10,9 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh giảm trong phiên đáo hạn. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 143.109 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2507 đạt 141.548 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2507 vẫn duy trì trên MA20 tương ứng 1.419 điểm và đang hướng lên cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn vẫn duy trì. Ngoài ra, khoảng cách đang mở rộng ủng hộ vị thế Long ngắn hạn. Mẫu hình giá cho thấy hợp đồng này đang tích lũy trước khi hướng lên 1.429-1.435 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 giảm -4,11 điểm, kết phiên tại 1.435,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 368 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm kèm khối lượng giao dịch vẫn lớn hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý có phần thận trọng của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, chỉ báo kỹ thuật tiếp tục hướng đi lên sau khi cho tín hiệu mua. Điều này cho thấy nhịp phục hồi ngắn hạn vẫn đang hiện hữu./.