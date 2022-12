Chứng khoán Việt Thành bị phạt do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Cụ thể, công ty đầu tư quá 15% vốn chủ sở hữu vào một cổ phiếu niêm yết, theo đó: tại thời điểm ngày 31/12/2021, công ty đầu tư 19,69% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (CII); tại thời điểm ngày 31/03/2022, công ty đầu tư 28,21% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu CII và 16,09% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB); tại thời điểm ngày 30/06/2022, Công ty đầu tư 33,61% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu CII.

Bên cạnh đó, công ty cũng bị phạt 150 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch. Tại báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2021 và ngày 31/03/2022, công ty không tính giá trị rủi ro thị trường tăng thêm khi tính tỷ lệ an toàn tài chính đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu CII, VPB từ trên mức 10% vốn chủ sở hữu công ty. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch./.