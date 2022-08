Điểm sáng trong phong trào xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch đẹp Một trong những đơn vị điển hình trong nhiều năm thực hiện tốt phong trào xây dựng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp là Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh. Hàng năm, đơn vị này đã cụ thể hóa, xây dựng và quy định các tiêu chí riêng về vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp phù hợp với thực tiễn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị luôn duy trì bảo quản tốt hệ thống kho tàng, hàng hóa; nâng cao nghiệp vụ DTNN gắn với nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ bảo quản tiên tiến, công nghệ thông tin, mã vạch vào việc quản lý hàng DTQG; kiểm định, kiểm tra hàng hóa ngay từ nguồn hàng, khi nhập kho để đảm bảo an toàn số lượng, chất lượng hàng DTQG do đơn vị quản lý.