(TBTCO) - Cổ phiếu TC6 của Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin và cổ phiếu TDN của Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin sẽ giao dịch phiên cuối cùng vào ngày 24/6/2024 để hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HNX kể từ ngày 25/6/2024. Nguyên nhân hủy niêm yết bắt buộc là do hai công ty này cùng chấm dứt sự tồn tại để hợp nhất doanh nghiệp.