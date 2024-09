Công an các địa phương căng mình giúp dân trong mưa bão

(TBTCO) - Lực lượng công an tại các địa phương bên cạnh việc giữ an ninh trật tự còn hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn trong bão số 3.

Công an Lạng Sơn dọn cây gẫy đổ trên đường. Công an Lạng Sơn dọn cây gẫy đổ trên đường. Công an Hòa Bình hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi nguy hiểm. Công an Hòa Bình khắc phục sự cố đổ cây để thông suốt giao thông. Công an Hải Dương hỗ trợ người dân gia cố lồng bè và thuyền trên sông. Công an Hải Dương hỗ trợ người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Theo TTXVN