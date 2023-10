(TBTCO) - Mới đây, Công đoàn Bộ Tài chính và Sở Tài chính Nghệ An đã có buổi làm việc về công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Tham dự có bà Ngô Thị Nhung - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính; ông Bùi Xuân Ngọc - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính; ông Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Công đoàn Bộ Tài chính đã tiến hành trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 50 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Nghệ An với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng.

Đại diện Công đoàn Bộ Tài chính hỗ trợ 2,5 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, đã khái quát tình hình về điều kiện tự nhiên, địa hình, dân cư trên địa bàn Nghệ An, trong đó số hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn nhiều. Thời gian qua, tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đã chung tay hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, tuy nhiên số lượng vẫn còn rất lớn.

Ông Bùi Xuân Ngọc cho biết, Bộ Tài chính cũng đã nắm bắt được tình hình về số lượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Công đoàn Bộ Tài chính đã báo cáo với lãnh đạo Bộ Tài chính, cân đối các nguồn để có thể đồng hành, hỗ trợ tỉnh Nghệ An. Mong muốn sau khi số tiền được chuyển giao, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp nhận và triển khai xây dựng, sửa chữa nhà nhanh chóng cho các hộ nghèo, cận nghèo, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão sắp về.

Bà Ngô Thị Nhung cũng mong muốn tỉnh Nghệ An, Sở Tài chính Nghệ An lựa chọn các đối tượng hỗ trợ phù hợp, đúng quy định, đúng người để giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm có nơi an cư an toàn.

Lãnh đạo Sở Tài chính chân thành cảm ơn sự đồng hành, giúp đỡ của Công đoàn Bộ Tài chính đối với tỉnh nhà và cam kết sẽ tiến hành rà soát, lựa chọn các đối tượng được hỗ trợ phù hợp, đúng quy định của pháp luật, triển khai sớm cho bà con nghèo trên địa bàn.