Cục Hải quan An Giang: Số thu tăng cao nhờ xuất nhập khẩu khởi sắc

(TBTCO) - Số thu ngân sách nhà nước đến đầu tháng 8/2022 do Cục Hải quan An Giang thực hiện đạt 314,7 tỷ đồng, đạt 137% chỉ tiêu thu nộp ngân sách do Bộ Tài chính giao. Kim ngạch xuất nhập khẩu tính đến hiện tại đạt 1.276,9 triệu USD, dự báo số thu ngân sách cả năm sẽ vượt chỉ tiêu khá cao so với dự toán.

Công chức Hải quan An Giang làm thủ tục tại cửa khẩu. Ảnh: Đơn vị cung cấp Theo Cục trưởng Cục Hải quan An Giang Trần Quốc Hoàn, bên cạnh nguyên nhân chủ yếu do tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hoạt động xuất nhập khẩu dần ổn định và có xu hướng gia tăng còn có sự vào cuộc quyết liệt của đơn vị nói riêng, sự phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan đối với hoạt động hải quan thời gian qua. Theo đó, nhiều điểm nổi bật trong các mặt công tác của Cục Hải quan An Giang được Tổng cục Hải quan và chính quyền địa phương đánh giá cao được thể hiện rõ qua công tác cải cách thủ tục hành chính; không để xảy ra ách tắc tại cửa khẩu. Đặc biệt, nhiều giải pháp chỉ đạo tăng thu ngân sách, hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục, xuất nhập khẩu được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Công tác chống buôn lậu và phòng, chống ma túy được tăng cường, không để xảy ra các điểm nóng; công chức, người lao động chấp hành kỷ cương, pháp luật thông qua việc tăng cường quản lý giám sát hải quan về tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng gạo qua biên giới Campuchia; và tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu và cảng trên địa bàn./.

Gia Cư