Cục Hải quan An Giang: Thu ngân sách tăng 58% so với cùng kỳ

Điển hình ngày 19/1/2022, tại khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương (thuộc ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, Cục Hải quan An Giang phát hiện và bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép tiền Việt Nam qua biên giới. Tang vật là 721 tờ tiền Việt Nam, mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 360.500.000 đồng. Vụ việc đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương ban hành quyết định khởi tố hình sự, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Công an thị xã Tân Châu xử lý theo quy định pháp luật.