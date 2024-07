Cục Hải quan Khánh Hoà tận dụng nhiều lợi thế tăng thu ngân sách

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan Khánh Hòa đã đạt được kết quả tích cực đáng ghi nhận trên các mặt công tác. Tiêu biểu là đơn vị đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, làm thủ tục xuất nhập khẩu thông thoáng, thu ngân sách đến cuối tháng 6/2024 đạt hơn 1.837 tỷ đồng, đạt hơn 85% dự toán được giao, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước.

Cán bộ Cục Hải quan Khánh Hoà kiểm tra thông quan hàng nhập khẩu. Ảnh: HQKH

Thu từ xăng dầu tăng hơn 194,74% so với cùng kỳ

Cục Hải quan Khánh Hoà cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương đã có những tín hiệu tích cực, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thiết thực nhằm tạo thuận lợi thương mại, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp (DN) cũng đã góp phần thúc đẩy sự phục hồi của các DN sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn. Ngoài ra, với các chính sách mở cửa, kích cầu du lịch quốc tế của tỉnh Khánh Hòa đã làm cho thị trường du lịch phát triển mạnh, dẫn đến lượt người xuất nhập cảnh trên địa bàn tăng mạnh.

Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại "Trong 6 tháng đầu năm 2026, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm về pháp luật hải quan, đặc biệt là bắt giữ và xử lý 2 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới thông qua đường hàng không. Đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 2 cá nhân". Ông Vũ Lê Quân - Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa

Tận dụng tốt cơ hội nêu trên, bám sát chỉ đạo thường xuyên của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Hải quan Khánh Hòa tiếp tục nỗ lực, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung đẩy nhanh nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, trên cơ sở kế hoạch của Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Khánh Hòa, đơn vị đã ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024. Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP (ngày 5/1/2024) về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Đơn vị cũng thực hiện rà soát, niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng 163 TTHC trong lĩnh vực hải quan thuộc cấp cục và chi cục tại trụ sở các đơn vị thuộc và trực thuộc, địa điểm làm thủ tục hải quan, Cổng thông tin điện tử để người dân, DN được biết và thực hiện tra cứu, tải hồ sơ, tài liệu; đảm bảo duy trì thường xuyên các hoạt động của tổ giải đáp vướng mắc tại cục, chi cục để kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, DN. Thực hiện tốt các cam kết theo “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” với trách nhiệm cao, 100% tờ khai được giải quyết trong thời hạn quy định, hàng hóa thông quan kịp thời, tạo thuận lợi cho hoạt động của DN. Thực hiện đúng quy trình thủ tục hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ được giải quyết kịp thời, trong thời hạn quy định.

Với những nỗ lực nêu trên, đơn vị đạt được kết quả khả quan trên nhiều mặt công tác. Trong đó, nổi bật là đảm bảo làm thủ tục thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và thu ngân sách. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đảm bảo làm thủ tục thông quan cho 10.715 tờ khai của hơn 160 DN, tăng 13,04% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 30,95% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh việc thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Khánh Hòa còn làm thủ tục cho 12.034 chuyến bay qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tăng hơn 145.14 %; hơn 2 triệu khách xuất nhập cảnh, tăng hơn 161% so với cùng kỳ.

Nhờ sự nỗ lực chủ động nêu trên, thống kê đến cuối tháng 6/2024, Cục Hải quan Khánh Hòa đã thu ngân sách được 1.837,36 tỷ đồng, đạt 85,86% chỉ tiêu kế hoạch giao, tăng 71,27% (tương đương tăng 764,55 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, nguồn thu chủ yếu của đơn vị là thu từ xăng dầu đạt 881,89 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48% tổng số thu của toàn đơn vị; tăng 194,74%, tương đương tăng 582,68 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Triển khai nhiều giải pháp thu ngân sách

Đề cập đến mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Vũ Lê Quân - Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa cho biết, trong năm 2024, đơn vị được Tổng cục Hải quan giao dự toán thu ngân sách nhà nước 2.140 tỷ đồng, trong đó: thu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 2.087 tỷ đồng và địa bàn tỉnh Ninh Thuận 53 tỷ đồng.

Để thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao, trong 6 tháng còn lại của năm 2024, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai vào các nội dung như: đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch và tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; đẩy mạnh công tác tổ chức đối thoại hải quan - DN để kịp thời giải đáp vướng mắc cho DN, đồng thời tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách liên quan hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh…

Đối với công tác giám sát và quản lý thuế, đơn vị tập trung chỉ đạo các chi cục trực thuộc thực hiện phân loại nợ thuế theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trên thực tế, tính đến 30/6/2024, tổng số tiền nợ thuế chuyên thu của đơn vị tính là 43,6 tỷ đồng, giảm 31,71% so với thời điểm 31/12/2023. Nguyên nhân giảm so với năm trước do đơn vị đã thu hồi được tiền thuế của các tờ khai phát sinh trước ngày 31/12/2023 là 21,9 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, với nhóm nợ khó thu, đơn vị sẽ hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp có khả năng khoanh nợ, xóa nợ để thực hiện khoanh, xóa nợ nhằm làm giảm số nợ thuế. Trường hợp không đủ điều kiện khoanh, xóa nợ thì tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế để đôn đốc thu hồi nợ thuế theo quy định.