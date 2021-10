(TBTCO) - Theo lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương, nguyên nhân nợ thuế trên địa bàn quản lý tăng chủ yếu đến từ 2 nhóm đối tượng: người nộp thuế thật sự khó khăn và người nộp thuế lợi dụng các chính sách của Nhà nước.

Áp lực thu hồi nợ, tăng thu

Đến ngày 30/9/2021, tổng nợ thuế ghi nhận tại Cục Thuế Bình Dương là trên 2.252 tỷ đồng, so với nợ thời điểm 31/12/2020 tăng 384 tỷ đồng, tăng tương ứng 20,6% và tương đương 5,3% so với chỉ tiêu dự toán thu ngân sách 2021 của Bộ Tài chính.

Trong đó, các khoản nợ có khả năng thu đạt 1.910 tỷ đồng, so với nợ thời điểm 31/12/2020 tăng 360 tỷ đồng, tương ứng 23% và chiếm tỷ lệ 4,5% so với số dự toán thu ngân sách năm 2021.

Tác động diễn biến của dịch Covid -19 phức tạp, kéo dài dẫn đến tình trạng nhiều người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động, khó khăn về tài chính nên chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN) dẫn đến nợ thuế ngày càng tăng cao.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm của Cục Thuế Bình Dương. Ảnh: Gia Cư

Theo lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương, nguyên nhân nợ tăng chủ yếu đến từ 2 nhóm đối tượng người nộp thuế thật sự khó khăn và người nộp thuế lợi dụng các chính sách của Nhà nước.

Đáng kể đến là một bộ phận người nộp thuế thực hiện kê khai phát sinh thuế phải nộp, dù không bị tác động, ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19, nhưng lấy lý do vì dịch bệnh chưa nộp kịp thời tiền thuế phát sinh vào NSNN. Một bộ phận người nộp thuế chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế, chây ì, không nộp thuế đúng hạn, nợ thuế kéo dài dẫn đến khoản tiền phạt chậm nộp tăng lên.

Điển hình như: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (92 tỷ đồng); Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem (61 tỷ đồng), Công ty TNHH Tốt I (33 tỷ đồng).

Trong 9 tháng đầu năm 2021, song hành với nhiệm vụ phòng, chống dịch, toàn ngành Thuế Bình Dương đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt về quản lý thu tiền thuế nợ, xử lý nợ. Cùng với liên tục ban hành hàng trăm nghìn lượt thông báo nợ thuế số tiền thuế là 17.101 tỷ đồng, áp dụng thu, phạt bằng biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ... toàn ngành Thuế đã thu 3.382 tỷ đồng nợ thuế (bao gồm thu nợ của thời điểm 31/12/2020 chuyển sang và thu nợ phát sinh từ tháng 1 - tháng 9/2021 lũy kế phát sinh qua từng tháng).

Đại diện ban lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương cũng cho biết, vì những nguyên nhân trên, công tác quản lý thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế chưa đạt mong muốn và rất khó hoàn thành kế hoạch đề ra. Riêng phần cưỡng chế nợ thuế, trong 9 tháng qua đã ban hành 1.603 quyết định cưỡng chế, số tiền là 363,314 tỷ đồng. Thu được 136,61 tỷ đồng (585 quyết định).

Số thu hồi được chỉ chiếm 37,5% số nợ thuế đã cưỡng chế do một số nguyên nhân như, một số ít doanh nghiệp phát sinh nợ thuế rất lớn, chiếm tỷ trọng cao trong tổng số thuế đã cưỡng chế nhưng thường chây ỳ thuế hoặc thanh toán dàn trải qua từng tháng. Một số đơn vị khi bị cưỡng chế hóa đơn, người nộp thuế thường chọn cách nộp dần để tháo gỡ hóa đơn theo từng lần. Một số doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán, việc cưỡng chế có thể được xem như là biện pháp cuối cùng đối với những đơn vị này.

Cũng theo tổng hợp của cơ quan Thuế Bình Dương, kết thúc năm 2020, toàn ngành còn lại 145 tỷ đồng trên tổng số 2.230 tỷ đồng tiền thuế được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP phải xử lý.

Kết quả tính đến ngày 30/9/2021, đã thu hồi được tổng cộng 123 tỷ đồng của 600 lượt người nợ thuế, đạt 85% số tiền thuế nợ gia hạn (123 tỷ đồng/145 tỷ đồng). Nguyên nhân là do phần lớn các khoản thuế chưa nộp là những đối tượng thật sự gặp khó khăn về tài chính, sản xuất kinh doanh cầm chừng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2020. Việc gia hạn thuế đến tháng 12 đã dẫn đến tình trạng dồn nợ vào cuối năm trong khi đây lại là thời điểm doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản chi phí lớn khác, do vậy người nộp thuế phải trả dần những khoản nợ này vào các tháng đầu năm sau.

Nỗ lực thu hồi nợ để bù hụt thu

“Cục Thuế Bình Dương hạ quyết tâm triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu nợ thuế đến thời điểm 31/12/2021 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu NSNN năm 2021”.

Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2021, ban lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương nhận định, căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 và kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm và số thuế gia hạn của các doanh nghiệp, đơn vị dự kiến phấn đấu thu 3 tháng cuối năm là 7.300 tỷ đồng, lũy kế ước thực hiện năm 2021 là 40.432 tỷ đồng, đạt 94,74% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 83,31% so cùng kỳ.

Để đạt được mục tiêu trên, Cục Thuế Bình Dương hạ quyết tâm cao trong hoạt động “nước rút” 3 tháng cuối năm. Đồng thời tập trung theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, lĩnh vực, sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thu đối với những khoản thu đạt tiến độ thấp, tăng trưởng không cao, rà soát, tập trung thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ; tập trung đôn đốc huy động kịp thời các khoản thu thuế mới phát sinh để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN theo dự kiến đã đề ra.

“Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu nợ thuế đến thời điểm 31/12/2021 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu NSNN năm 2021”. Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương Lê Thành Quý cho biết, trong quý IV/2021 toàn ngành tiếp tục triển khai công tác thu nợ bằng nhiều biện pháp như: giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đơn vị, từng lãnh đạo, công chức để kịp thời triển khai, đôn đốc đơn vị nộp tiền thuế nợ vào NSNN. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

Đồng thời, thực hiện dứt điểm khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, giao nhiệm vụ thu nợ thuế cho từng đơn vị, từng công chức để đôn đốc, điều chỉnh kế hoạch thu nợ nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu nợ thuế và không để phát sinh nợ đọng mới. Tăng cường đôn đốc thu các khoản thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn vào NSNN theo đúng quy định./.