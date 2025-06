Infographics: Ngành Thuế thu hồi 39.410 tỷ đồng nợ thuế trong 5 tháng đầu năm 2025

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến 31/5/2025 là 249.241 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cuối tháng 4 và tăng 25,7% so với cuối năm 2024. Thực hiện thu nợ thuế lũy kế đến hết tháng 5 ước đạt 39.410 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ.

Phương Anh