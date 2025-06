Thông tin mới về doanh nghiệp địa ốc của ông Cường “dola” nợ thuế hơn 35 tỷ đồng

(TBTCO) - Trả lời TBTCVN, lãnh đạo Chi cục Thuế Khu vực XVI xác nhận, Công ty cổ phần C Holdings (do ông Nguyễn Quốc Cường -“Cường đôla”) giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính tháng 4/2025. Việc bị nêu tên là do nhầm lẫn trong quá trình cập nhật hệ thống và hiện dữ liệu đã được cập nhật lại; đồng thời đã thông báo đến doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty CP C-Holdings có mã số thuế là 3702704796, chính thức hoạt động vào tháng 9/2018, địa chỉ trụ sở chính tại số 9 đường D5 - Khu dân cư Chánh Nghĩa, khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hiện tại, ông Nguyễn Quốc Cường giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Mới đây, Chi cục thuế khu vực XVI (trước đây là Cục Thuế tỉnh Bình Dương) đã công khai các doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, trong danh sách nợ thuế lần này lại xuất hiện thương hiệu bất động sản nợ thuế vớí số tiền lớn như Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Hưng Phát, Công ty CP và Đầu tư Bất động sản Thuận Lợi, Công ty TNHH MTV Bất động sản Trung Quân, Công ty CP Bất động sản Ánh Dương Miền Nam, Công ty TNHH DCT Parters Việt Nam, Công ty cổ phần C-Holdings. The Felix Thuận An đang được C-Holdings rao bán ra thị trường. Ảnh tư liệu Tuy nhiên, phản ánh đến TBTCVN, phía Công ty cổ phần C-Holdings cho biết, công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính số tiền hơn 35 tỷ như thông báo của Chi cục Thuế khu vực XVI vào tháng 4/2025. “Sau rà soát Chi cục Thuế khu vực XVI phát hiện Công ty cổ phần C-Holdings còn nợ thuế số tiền hơn 35 tỷ như trong thông báo số 730/TB –CCTKV 16 ngày 20/6/2025” là nhầm lẫn trong việc cập nhật hệ thống. Chi cục Thuế khu vực XVI đã xử lý và cập nhật lại trên hệ thống; đồng thời đã có thông báo đến doanh nghiệp việc đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính số tiền trên” - lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực XVI cho hay. Giai đoạn mới thành lập, doanh nghiệp có tên gọi là Công ty cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường, thời điểm này bà Nguyễn Thị Như Loan (mẹ ông Quốc Cường) đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại Chánh Nghĩa Quốc Cường như Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, đến tháng 2/2019, vị trí Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty đã được giao lại cho ông Nguyễn Quốc Cường. Vào tháng 1/2019, Chánh Nghĩa Quốc Cường có vốn điều lệ là 1.169 tỷ đồng, nhưng sau đó đã giảm xuống còn 428 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông thời điểm đó bao gồm: Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (30,841%), 2 cổ đông còn lại là Vương Kim Soa (34,6%) và Lý Kim Hoa (34,6%). Sau đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã thoái hết vốn khỏi Chánh Nghĩa Quốc Cường. Đến khoảng tháng 3/2019, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 428 tỷ đồng lên 708 tỷ đồng. Đến tháng 8/2020, Công ty chính thức đổi tên là C-Holdings. Thời điểm này, ông Nguyễn Quốc Cường đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và bà Đàm Thu Trang (vợ ông Cường) cũng là thành viên HĐQT. Sang đến tháng 5/2021, công ty tăng vốn từ 708 tỷ đồng lên 850 tỷ đồng. Vào tháng 12/2020, C-Holdings ra mắt hai thương hiệu gồm C-Luxury (lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản) và C-Construction (lĩnh vực xây dựng)./. Công ty C-Holdings được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản tại Bình Dương như: dự án C-Sky View (quy mô khoảng 8.596m2, gồm 1.166 căn hộ), dự án The Maison (quy mô 5.607m2, gồm 632 căn hộ), dự án The Felix Thuận An (quy mô 9.465m2, gồm 1.300 căn hộ và shophouse).

Kỳ Phương