Triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chiến lược Phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030

(TBTCO) - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước đã ký Quyết định số 550/QĐ-CDT ban hành kế hoạch hành động của Cục Dự trữ Nhà nước triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030.

Theo đó, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các đơn vị thuộc Cục căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai, đảm bảo đúng theo kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

Cán bộ Ban khoa học và công nghệ bảo quản (Cục Dự trữ Nhà nước) kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia. Ảnh: Khánh Huyền

Định kỳ trước ngày 20/12 (năm 2025 và năm 2030), căn cứ nhiệm vụ được phân công, các đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm đánh giá sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, có báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước kết quả và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hành động này.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Ban Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Cục để báo cáo Bộ Tài chính tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch hành động chung trong toàn ngành (vào năm 2025 và năm 2030), cũng như các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị.

Tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 550, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước đã giao các đơn vị thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm (72 đầu việc), với thời gian hoàn thành và kết quả đầu ra.

Cụ thể bao gồm: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách về dự trữ quốc gia đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia; Tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia; Hoàn thiện danh mục hàng dự trữ quốc gia; Đầu tư, xây dựng hệ thống kho và cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng dự trữ quốc gia; Nâng cao chất lượng bảo quản hàng dự trữ quốc gia; Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động dự trữ quốc gia; Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý dự trữ quốc gia; Tăng cường công tác kiểm tra, cải cách thủ tục hành chính; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dự trữ quốc gia; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dự trữ quốc gia.

Quyết định số 550/QĐ-CDT có hiệu lực từ ngày 8/8/2025./.